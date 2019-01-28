СБУ не розслідує проваджень щодо французів, які воювали на Донбасі

Служба безпеки України повідомляє, що не розслідує кримінальних проваджень проти громадян Франції щодо участі в незаконних воєнних формуваннях на окупованій території Донецької й Луганської областей. Про це СБУ повідомила у відповідь на запит проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

У СБУ додали, що в межах партнерської взаємодії інформують правоохоронні органи й спеціальні служби Франції щодо громадян, які «обґрунтовано підозрюються» у причетності до бойових дій на сході України.

Також про інформування французьких колег заявляють в українському посольстві у Парижі.

«Ми декілька разів зверталися, отримуючи вказівку з МЗС, до Міністерства закордонних справ Франції, направляли ноти, проводили бесіди, писали листи. Вони нас запевняють, що всі матеріали, які ми їм передаєм, вони передають своїм правоохоронним органам, які наразі їх уважно вивчають», – повідомив Донбас.Реалії Олег Шамшур, посол України у Франції.

У січні стало відомо про участь у французькому протестному русі «жовтих жилетів» громадян Франції, які воювали на боці підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Один із них – Сергій Мюньє. У коментарі Радіо Свобода бойовик заявив, що після повернення у Францію не мав жодних проблем із місцевими правоохоронними органами.

Більше про громадян Франції, які воювали на Донбасі, – в матеріалі Камуфляж під «жовтими жилетами»: що бойовики з Донбасу роблять у французькому протестному русі