У Донецьку й Луганську з’явилась українська символіка

У непідконтрольних Україні містах на Донбасі розклеїли привітання до Дня Незалежності України. На адмінбудівлях і в житлових кварталах з’явилися відповідні постери російською мовою.

Зокрема, в окупованому Донецьку такі листівки помітили на вулицях Петровського і Криворізькій, а в Луганську – у Кіровському й Ленінському районах міста. Також у Луганську напис «Слава Україні» з’явився на будівлі загальнооствітньої школи на вулиці Льва Толстого, 41.

Фотографії, які це підтверджують, журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали жителі міст, які нині підконтрольні угрупованням «ДНР» і «ЛНР», підтримуваним Росією.

Це вже не перша проукраїнська акція на непідконтрольній уряду України частині Донбасу. Раніше у Донецьку й Луганську розклеїли привітання з Днем Конституції України.