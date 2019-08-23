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23 Серпень 2019, Київ 18:07
Новини | Події

У Донецьку й Луганську з’явилась українська символіка

Фотографії, які це підтверджують, журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали жителі міст, які нині підконтрольні угрупованням «ДНР» і «ЛНР», підтримуваним Росією

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У непідконтрольних Україні містах на Донбасі розклеїли привітання до Дня Незалежності України. На адмінбудівлях і в житлових кварталах з’явилися відповідні постери російською мовою.

Зокрема, в окупованому Донецьку такі листівки помітили на вулицях Петровського і Криворізькій, а в Луганську – у Кіровському й Ленінському районах міста. Також у Луганську напис «Слава Україні» з’явився на будівлі загальнооствітньої школи на вулиці Льва Толстого, 41.

У Донецьку та Луганську з'явилась українська символіка
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Донецьку та Луганську з'явилась українська символіка

Фотографії, які це підтверджують, журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали жителі міст, які нині підконтрольні угрупованням «ДНР» і «ЛНР», підтримуваним Росією.

Це вже не перша проукраїнська акція на непідконтрольній уряду України частині Донбасу. Раніше у Донецьку й Луганську розклеїли привітання з Днем Конституції України.

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