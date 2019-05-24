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23 мая генерал-лейтенанта Руслана Хомчака представили армии как нового начальника Генштаба. «Главное задание – сохранить жизнь и здоровье военных. Высшая ценность – люди», – первое заявление Хомчака в этой роли, которое услышали от него люди в форме. Как отзываются о главе Генштаба эксперты и те, кто был в боевых действиях рядом с ним?

В большинстве своем критики назначения Руслана Хомчака начальником Генштаба ссылаются на расследование, которое в 2014 году опубликовал журналист «Дорожного контроля» Ростислав Шапошников. Он был в составе съемочной группы, которая сначала была в Иловайске, а позже на машине комбата «Днепр-1» Юрия Березы выходила из окружения. По словам Шапошникова, Хомчак повел на убой своих солдат, а сам сбежал с поля боя. Также он заявляет, что именно действия Хомчака привели к окружению. И в пример приводит показания 40-го батальона территориальной обороны.

Руслан Хомчак, несмотря на то, что ситуация была критическая, рвался вперед

«Был доклад Руслану Хомчаку в том числе от 40-го батальона, что россияне зашли в Украину. Нас берут в окружение. Руслан Хомчак говорит, что информация не подтвержденная. То есть Руслан Хомчак, несмотря на то, что ситуация была критическая, рвался вперед. И дождался 29 августа, когда уже было невозможно выйти. Мы были в полном окружении», – заявил в одном из видеообращений Ростислав Шапошников.

Сейчас Шапошников живет в США. Говорит, что после его расследований в Украине его стали преследовать.

Он один из генералов, который отказался от очковтирательства – Юрий Береза

Он выдает не желаемое за действительное, а реальную картину

Если бы Руслан Хомчак был действительно виновен в окружении войск в Иловайске, то почему за 5 лет его так и не наказали, задается вопросом тогдашний командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза. По его словам, Хомчак выполнял приказы Генерального штаба. И ответственность за те события, на них. А также на руководстве сектором «Д», который должен был прикрывать тыл. Хомчака же Юрий Береза характеризует, как человека, который не бросил своих солдат. А с ними вместе оставался в окружении и выходил из него. И, по мнению Березы, вполне логично, что именно Хомчак возглавил сейчас Генштаб.

«Он один из первых украинских генералов, которые отказались от очковтирательства. Он выдает не желаемое за действительное, а реальную картину», – говорит Юрий Береза.

Логичным назначение Руслана Хомчака начальником Генштаба называет и журналист Юрий Бутусов. По его словам, этот генерал настроен на изменения в армии, и может выстроить новую систему управления, избавившись от советских традиций. Говоря о ситуации в Иловайске, Бутусов заявил, что является официальным экспертом Генеральной прокуратуры по этому делу, и на Хомчаке вины за произошедшее нет.

Он остался с бойцами до конца

«Если бы он был генералом «совковой» школы, то он бы сидел в своем штабе в 150 километрах от Иловайска. Сбросил бы ответственность на командиров и уклонился от личной ответственности. Но он этого не сделал. Он остался с бойцами до конца. И мог погибнуть так же, как погибли несколько офицеров его штаба», – говорит Юрий Бутусов.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура Украины опубликовала отчет о расследовании обстоятельств гибели украинских солдат под Иловайском. В отчете говорится, что к гибели военнослужащих привели не ошибки руководства АТО, а вторжение российских войск на территорию Украины.

Руслана Хомчака уже представили Вооруженным силам, как начальник Генштаба.

И в своем первом обращении Хомчак заявил, что главные его задачи – сохранение жизней военнослужащих, а также упразднение принципа ручного управления армией.

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