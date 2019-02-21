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С 21 февраля вступили в силу нормы Конституции Украины, закрепляющие стремления стать членом Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО). Авторы конституционных изменений считают, что это мобилизует и власть, и общество в стремлении к реформам? Украина твердо легла на прозападный курс после российского вторжения в Крым и гибридной войны на Донбассе. Но как менялось отношение к евроинтеграции в регионе, часть которого захватили российские гибридные силы?

Прошлогодние исследования общественной мысли в Украине показали – за прошедшие пять лет количество сторонников интеграции в Евросоюз и НАТО выросло до относительного большинства. Про вступление в ЕС как про «скорее положительное» решение говорят 47,9%, в военно-политический союз НАТО – 39,6%. Причем если «рейтинг» ЕС вырос с 2013 года всего лишь на 6%, то положительное отношение к НАТО за тот же период появилось у более чем четверти опрошенных. Изменилось и отношение к присоединению к России и Беларуси – одобрение упало с 48,9% в 2013 году до 22% в 2018 году. Мониторинг общественной мысли регулярно проводит фонд «Демократические инициативы имени Ильки Кучерива» совместно с институтом социологии НАН Украины.

Результаты социологического опроса группы «Рейтинг» еще более выразительны – в марте 2018 года 52% опрошенных украинцев высказались в поддержку Евросоюза. Это на 10% больше, чем в сентябре 2013 года. Впрочем, на востоке Украины показатель куда скромнее – всего 28%. Несмотря на аннексию Крыма, гибридную войну и около 13 тысяч погибших в результате боевых действиях популярность «российского» Таможенного союза на востоке до сих пор выше – на 6%

Похожая ситуация, если верить опросу и с НАТО – 43% украинцев поддержали бы вступление в военно-политический альянс, однако на востоке Украины приверженцев этого решения в два раза меньше, только 22%. Фонд «Демократические инициативы» дает похожие показатели – 28% жителей подконтрольного Украине Донбасса поддерживает вступление в НАТО. В фонде уточняют, что до войны таких тут было меньше процента.

Изменения в Конституцию принимались не для того, чтобы улучшить отношение жителей Донбасса к этим структурам, а для того, чтобы исправить действия предыдущего президента Виктора Януковича, говорит аналитик фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский. Когда его команда пришла к власти, они вычеркнули из нормативных документов упоминания о евроатлантической интеграции и закрепили внеблоковый статус Украины. А изменила отношение населения Донбасса к НАТО и ЕС российская агрессия – это очень хорошо было заметно на фокус-группах, которые проводили в прошлом году в четырех городах региона.

«Когда люди рассказывают свои впечатления и ощущения, делятся своими переживаниями и размышлениями, видно, что с 2014 года они пережили серьезный мировоззренческий кризис. С 1991 года они слышали от России, что украинцы и россияне – это братские народы, а проблемы создают политики. Что невозможно представить войну между ними. А в 2014 году сначала Крым, а потом боевые действия на Донбассе. Невозможно было представить, что россияне придут с оружием и будут наводить свои порядки», – говорит Бурковский. Большинство людей там до сих пор переживают этот кризис, хотя и не поддерживают интеграцию с Россией, и этот вопрос остается для них очень болезненным.

Законодательное закрепление стремления в ЕС и НАТО будет воспринято позитивно, считает активист и представитель инициативы «Майдан-Мониторинг» Виталий Овчаренко. До войны он жил в Донецке, принимал участие в Евромайдане, впоследствии воевал в добровольческом батальоне «Артемовск». Жители Донбасса – стали непосредственными свидетелями последствий так называемой многовекторности украинской политики, так что поддержат подобные решения, считает он.

«То, что мы закрепили стремление в ЕС и НАТО в Конституции, – это одно. Но критерии, которые приближают нас к ним, подразумевают также внутренние изменения и реформы. Если эти реформы будут происходить, эффект от них увидят и те жители Донбасса, которые сомневаются в том, в каком направлении должна интегрироваться Украина», – считает Овчаренко. Кроме того, жителям Донбасса необходимо рассказывать, что такое Евросоюз и что такое НАТО – многие из них все еще живут в плену советских мифов.

29 января 2019 года президент Петр Порошенко заявил, что до 2024 года Украина подаст заявки на вступление и в Евросоюз, и в НАТО.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)