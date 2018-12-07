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07 Грудень 2018, Київ 21:43
Політика

Україна – НАТО: партнери у протидії Росії

Військові України і США на Яворівському полігоні. Львівщина, 20 квітня 2015 року

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Збройні сили України увійшли до топ-30 найсильніших армій світу. За більш як чотири роки від початку російської агресії проти України український сектор безпеки та оборони міцнішає та модернізується, триває його реформування за стандартами НАТО. І цей процес наочно демонструє, наскільки важливим є співробітництво України та Північноатлантичного альянсу, ця співпраця корисна і для Києва, і для країн-членів альянсу, її треба зміцнювати й розширювати, вважають учасники міжнародної конференції «Шлях України до НАТО: здобутки та майбутні перспективи», яка 7 грудня працювала у Києві.

Ініціатором конференції виступило посольство Литви в Україні, яке виконувало і роль контактного посольства НАТО у 2015–2018 роках. Основним гостем та спікером заходу виступив міністр закордонних справ цієї країни Лінас Лінкявічюс.

Згадуючи, як Литва готувалася до вступу в НАТО, міністр наголосив: поступ держави до Північноатлантичного альянсу не був легким, але політики та суспільство були єдиними на цьому шляху.

Для мене Авдіївка, Широкине – не є просто «гарячими точками», там живуть і там воюють за свою землю українці
Лінас Лінкявічюс

Шлях України до євроатлантичної системи колективної безпеки є драматичним, українці консолідуються довкола ідеї щодо вступу країни до НАТО на тлі російської зовнішньої агресії, зауважує очільник МЗС Литви.

«Російська агресія проти України змінила ставлення до НАТО усередині країни, як у політикумі, так і в суспільстві. Я відвідую, по можливості, схід України, для мене Авдіївка, Широкине не є просто «гарячими точками», там живуть і там воюють за свою землю українці», – наголосив Лінкявічюс.

Водночас, за його словами, на Україну чекає «напружена робота»: необхідно продовжити реформи сектору безпеки та оборони, модернізувати армію та інші військові формування. Не менш важливо для досягнення і реалізації стандартів НАТО в Україні реформувати цілу систему державного управління й подолати корупцію, зазначив представник Литви.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс (архівне фото)
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс (архівне фото)

Здобутки України на шляху до стандартів альянсу

Україна демонструє перші результати реформ системи безпеки й оборони, які її фахівці готували за підтримки радників країн-членів НАТО, зауважив у виступі голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

У розробці українських фахівців та партнерів з альянсу перебувають законопроекти про СБУ, про розвідку
Александре Вінніков

Як приклад, він навів ухвалений цього року закон України «Про національну безпеку України», реформи у системі формування та забезпечення окремих військових підрозділів.

«У розробці українських фахівців та партнерів з альянсу перебувають низка законопроектів, серед яких закони про СБУ, про розвідку, про діяльність військово-промислового комплексу», – повідомив Вінніков.

Тим часом, як повідомляють у Міністерстві оборони України, згідно із законом про національну безпеку, до кінця поточного року усе міністерське керівництво стане цивільним. Очільники департаментів, управлінь уже звільнені, і зараз триває конкурс на заміщення вакантних посад.

Готові «тримати спільний фронт» ​

Країни-члени НАТО готові разом з Україною «тримати спільний фронт» проти російської агресії, зазначив міністр Лінкявічюс. Усі держави-члени Північноатлантичного альянсу запровадили санкції проти країни-агресора, засуджують загострення ситуації в районі Керченської протоки та блокаду Азовського моря, спричинені діями Росії.

Так, 5 грудня міністри закордонних справ країн-членів НАТО закликали Росію розблокувати Керченську протоку і надати доступ українським кораблям до портів в Азовському морі, наголосив Лінкявічюс. Тоді ж, очільники МЗС країн альянсу вирішили «оцінити можливості» нарощування своєї присутності у Чорному морі.

Військові армії США на параді з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року
Військові армії США на параді з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року

Учасники конференції, які представляють держави-члени НАТО, також наголосили: Україна за потреби може розраховувати на підтримку зброєю та військовою технікою, виробленими у країнах-членах альянсу; українські вояки проходитимуть злагодження з побратимами з альянсу під час спільних військових навчань і семінарів. Триватиме і консультативна робота натовських фахівців з українськими партнерами для поліпшення системи управління та функціонування сектору безпеки та оборони України.

Як зауважив у розмові з Радіо Свобода один з учасників конференції, фахівець з питань безпеки Олег Кокошинський, у країнах Північноатлантичного альянсу почали розуміти небезпеку і загрозу з боку Росії.

«Нещодавно побачив у соціальних мережах фотографію українського бійця з підписом: «Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами». На жаль, це так», – зазначив Олег Кокошинський.

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