Україна – НАТО: партнери у протидії Росії

Збройні сили України увійшли до топ-30 найсильніших армій світу. За більш як чотири роки від початку російської агресії проти України український сектор безпеки та оборони міцнішає та модернізується, триває його реформування за стандартами НАТО. І цей процес наочно демонструє, наскільки важливим є співробітництво України та Північноатлантичного альянсу, ця співпраця корисна і для Києва, і для країн-членів альянсу, її треба зміцнювати й розширювати, вважають учасники міжнародної конференції «Шлях України до НАТО: здобутки та майбутні перспективи», яка 7 грудня працювала у Києві.

Ініціатором конференції виступило посольство Литви в Україні, яке виконувало і роль контактного посольства НАТО у 2015–2018 роках. Основним гостем та спікером заходу виступив міністр закордонних справ цієї країни Лінас Лінкявічюс.

Згадуючи, як Литва готувалася до вступу в НАТО, міністр наголосив: поступ держави до Північноатлантичного альянсу не був легким, але політики та суспільство були єдиними на цьому шляху.

Для мене Авдіївка, Широкине – не є просто «гарячими точками», там живуть і там воюють за свою землю українці

Шлях України до євроатлантичної системи колективної безпеки є драматичним, українці консолідуються довкола ідеї щодо вступу країни до НАТО на тлі російської зовнішньої агресії, зауважує очільник МЗС Литви.

«Російська агресія проти України змінила ставлення до НАТО усередині країни, як у політикумі, так і в суспільстві. Я відвідую, по можливості, схід України, для мене Авдіївка, Широкине не є просто «гарячими точками», там живуть і там воюють за свою землю українці», – наголосив Лінкявічюс.

Водночас, за його словами, на Україну чекає «напружена робота»: необхідно продовжити реформи сектору безпеки та оборони, модернізувати армію та інші військові формування. Не менш важливо для досягнення і реалізації стандартів НАТО в Україні реформувати цілу систему державного управління й подолати корупцію, зазначив представник Литви.

​Здобутки України на шляху до стандартів альянсу

Україна демонструє перші результати реформ системи безпеки й оборони, які її фахівці готували за підтримки радників країн-членів НАТО, зауважив у виступі голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

У розробці українських фахівців та партнерів з альянсу перебувають законопроекти про СБУ, про розвідку

Як приклад, він навів ухвалений цього року закон України «Про національну безпеку України», реформи у системі формування та забезпечення окремих військових підрозділів.

«У розробці українських фахівців та партнерів з альянсу перебувають низка законопроектів, серед яких закони про СБУ, про розвідку, про діяльність військово-промислового комплексу», – повідомив Вінніков.

Тим часом, як повідомляють у Міністерстві оборони України, згідно із законом про національну безпеку, до кінця поточного року усе міністерське керівництво стане цивільним. Очільники департаментів, управлінь уже звільнені, і зараз триває конкурс на заміщення вакантних посад.

Готові «тримати спільний фронт» ​

Країни-члени НАТО готові разом з Україною «тримати спільний фронт» проти російської агресії, зазначив міністр Лінкявічюс. Усі держави-члени Північноатлантичного альянсу запровадили санкції проти країни-агресора, засуджують загострення ситуації в районі Керченської протоки та блокаду Азовського моря, спричинені діями Росії.

Так, 5 грудня міністри закордонних справ країн-членів НАТО закликали Росію розблокувати Керченську протоку і надати доступ українським кораблям до портів в Азовському морі, наголосив Лінкявічюс. Тоді ж, очільники МЗС країн альянсу вирішили «оцінити можливості» нарощування своєї присутності у Чорному морі.

Учасники конференції, які представляють держави-члени НАТО, також наголосили: Україна за потреби може розраховувати на підтримку зброєю та військовою технікою, виробленими у країнах-членах альянсу; українські вояки проходитимуть злагодження з побратимами з альянсу під час спільних військових навчань і семінарів. Триватиме і консультативна робота натовських фахівців з українськими партнерами для поліпшення системи управління та функціонування сектору безпеки та оборони України.

Як зауважив у розмові з Радіо Свобода один з учасників конференції, фахівець з питань безпеки Олег Кокошинський, у країнах Північноатлантичного альянсу почали розуміти небезпеку і загрозу з боку Росії.

«Нещодавно побачив у соціальних мережах фотографію українського бійця з підписом: «Коли впаде останній український солдат, Путін прийде за вами». На жаль, це так», – зазначив Олег Кокошинський.