Побиття військової на Одещині та можливу корупцію в частині розслідують ДБР і НАБУ

Побиття військовослужбовиці Наталії Куліш та можливі корупційні злочини командування частини, де вона проходить службу, розслідує військова служба правопорядку, військова прокуратура і НАБУ. Про це повідомила журналістам сама Куліш і заступник міністра оборони Іван Руснак.

«Командуванням військової частини разом із військовою службою правопорядку і військовою прокуратурою було вжито всі заходи, відкрито провадження, і зараз фахівці вивчають ситуацію, яка мала місце, та будуть встановлені причини дій однією особи щодо іншої», – заявив Руснак.

Пізніше він додав, що покази Куліш щодо розкрадання сухих пайків та продуктів з кухні військової частини будуть розслідувати оперативники НАБУ.

Як повідомили Радіо Свободу у пресслужбі військової прокуратури Одеського гарнізону, справу також розслідує Державне бюро розслідувань. По результатах розслідування обговоренню конфлікту із оперативним командуванням «Південь», можливі і певні кадрові рішення, зазначив заступник міністра.

Руснак зустрівся із постраждалою 26 грудня. Після зустрічі до журналістів вийшла і сама Куліш. Вона наголосила, що їй пообіцяли, що тиску, погроз і постійних допитів більше не буде, а зуби їй відновлять за бюджетний кошт: як пояснила постраждала, інша військова вибила їй два зубних імпланти під час бійки.

«Побили, напевно, за те, що знаю багато про корупцію. Сухпаї видають без документів, з кухні цивільні кухарі виносять продукти з кухні, військовослужбовці працюють не за своїми посадами. Я, наприклад, виконувала будівельні роботи, хоча служу на посаді кухара», – заявила Куліш.

Вона також звинуватила двох офіцерів у покриванні злочинів: підполковника Дмитра Ангелюка – у корупції, а старшого лейтенанта Михайла Савича – в ігноруванні її побиття.

Представник оперативного командування «Південь» у свою чергу заявив журналістам, що впродовж двох діб у військовій частині проходило службове розслідування, яке не підтвердило слова Куліш.

«Чому вона це зробила? Особиста образа, незадоволення. Військовослужбовець подала документи про перевід у другий рід військ і може думала, що це прискорить якось процес. Проводиться службове розслідування, і факт бійки не підтверджується, більше 10 військовослужбовців кажуть, що цього не було. Підтверджується тільки факт словесної перепалки», – заявив представник оперативного командування, який не назвався. Він також додав, що до приготування їжі Куліш не мала стосунку, а готує для частини звичайне комерційне підприємство.

25 грудня міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що в у військовій частині на Одещині побили жінку-військовослужбовця. Він взяв справу під особистий контроль.