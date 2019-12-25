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25 грудня 2019, Київ 21:12
Новини | Події

У військовій частині на Одещині побили жінку-військову – міністр оборони

Загороднюк про побиття військової: Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури

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У військовій частині на Одещині побили жінку-військовослужбовця, повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк у Facebook.

«Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин у Одеській області. З робочим візитом в Одесі перебуває мій заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці. Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури. Справу беру під особистий контроль», – написав Загороднюк.

У вересні Міністерство оборони повідомило, що в українському війську – 27 074 жінки-військові.

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