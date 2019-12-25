Побиття військової на Одещині: жінка розповіла подробиці конфлікту

Рядовий Наталія Куліш, про побиття якої повідомив міністр оборони, у коментарі Радіо Свобода розповіла, що тілесні ушкодження їй завдала інша військова – Віра Загороднюк. Інцидент трапився ще 14 грудня.

«Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синець на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового шпиталю», – розповіла Куліш, яка проходить службу у військовій частині А3438.

Туди її відправили після проходження навчання у Старичах, Львівська область. Бійку, за словами Куліш, бачив командир роти забезпечення, де вона служить, Михайло Савічев. Втім, він сказав, що нібито нічого не бачив і що жінка нічого не доведе.

За інформацією Куліш, Загороднюк та ще одна військовослужбовець, Юлія Пономарьова, розповіли слідчим, що 19 грудня прийшли в квартиру до Куліш. Там їх зустріли двоє чоловіків, що зізналися в побитті військовослужбовця.

За словами Куліш, конфлікти у підрозділі в неї почалися одразу – з квітня 2019 року. Вона служить кухарем, але, за її словами, їй доводилось працювати різноробочим, зокрема, ремонтувати приміщення, виконувати будівельні роботи. З самого початку вона почала говорити про корупцію в підрозділі, але заяву до військової прокуратури не написала – через тиск і погрози.

«Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк та заявив, що «я або служу, або не служу» і погрожував звільнити мене за станом здоров’я», – говорить Куліш.

З квітня до грудня військовослужбовець п’ять разів лікувалась в шпиталі, в тому числі в неврології та гінекології.

Куліш звинувачує Ангелюка у продажі сухих пайків та крадіжці продуктів. Її слова зараз розслідуються – Радіо Свобода чекає коментар військової прокуратури одеського гарнізону. Сам Ангелюк телефоном підтвердив проведення розслідування, але заперечив обвинувачення Куліш щодо корупції та погроз.

25 грудня міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що в у військовій частині на Одещині побили жіннку-військовослужбовця. Він взяв справу під особистий контроль.