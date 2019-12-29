Посол Британії: Москва має звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії й Криму

Посол Великої Британії Мелінди Сіммонс привітала «довгоочікуване повернення українців, утримуваних в ОРДЛО».

«Президенту Зеленському довелося ухвалювати важкі рішення задля виконання умов угоди досягнутої на саміті Н4 і повернення їх додому. Тепер Росія мусить звільнити усіх українських політв’язнів, які утримуються в РФ та Криму», – написала вона у твітері.

Посол наголосила на важливості здійснення правосуддя стосовно тих, хто винен у тяжких злочинах, «включаючи насильство щодо протестувальників на Майдані та вибух у Харкові у 2015 році».

Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.

Серед тих, хто був у списку на видачу з України, – п’ятеро колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, а також обвинувачені в теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.