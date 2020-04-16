ЄС привітав обмін обмін утримуваними особами на Донбасі

Європейський союз привітав обмін обмін утримуваними особами на Донбасі.

«Це наступний крок, який треба вітати, до втілення одного з заходів, узгоджених на паризькому саміту Нормандського формату 9 грудня 2019 року. Європейський союз очікує, що всі сторони продовжуватимуть працювати над втіленням Мінських угод, включно з виконанням рекомендацій, узгоджених в Нормандському форматі», – говориться в заяві ЄС, оприлюдненій її дипломатичною службою.

ЄС підтверджує свою підтримку також Нормандському формату, ОБСЄ та Тристоронній контактній групі.

«Повне втілення Мінських угод є єдиним шляхом досягнення тривкого і мирного вирішення конфлікту у східній Україні. Постійне припинення вогню... допоможе збудувати заходи довіри і полегшить важку гуманітарну ситуацію», – каже в заяві ЄС.

Брюссель також закликає Росію та підтримувані нею угруповання забезпечити свободу пересування через лінію зіткнення спостерігачам ОБСЄ та допомоговим агенціям, а також дозволити доступ представникам Червоного Хреста до все ще утримуваних у неволі.

«ЄС залишається непохитним у своїй твердій підтримці незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності», – говориться в заяві Євросоюзу.

16 квітня Офіс президента повідомив, що на Донбасі звільнили з полону 20 українців в рамках чергового обміну утримуваними особами. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що українська сторона передала 14 осіб.