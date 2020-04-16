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16 квітня 2020, Київ 19:10
Новини | Політика

ЄС привітав обмін обмін утримуваними особами на Донбасі

На Донбасі розпочався обмін утримуваними

Європейський союз привітав обмін обмін утримуваними особами на Донбасі.

«Це наступний крок, який треба вітати, до втілення одного з заходів, узгоджених на паризькому саміту Нормандського формату 9 грудня 2019 року. Європейський союз очікує, що всі сторони продовжуватимуть працювати над втіленням Мінських угод, включно з виконанням рекомендацій, узгоджених в Нормандському форматі», – говориться в заяві ЄС, оприлюдненій її дипломатичною службою.

ЄС підтверджує свою підтримку також Нормандському формату, ОБСЄ та Тристоронній контактній групі.

«Повне втілення Мінських угод є єдиним шляхом досягнення тривкого і мирного вирішення конфлікту у східній Україні. Постійне припинення вогню... допоможе збудувати заходи довіри і полегшить важку гуманітарну ситуацію», – каже в заяві ЄС.

Брюссель також закликає Росію та підтримувані нею угруповання забезпечити свободу пересування через лінію зіткнення спостерігачам ОБСЄ та допомоговим агенціям, а також дозволити доступ представникам Червоного Хреста до все ще утримуваних у неволі.

«ЄС залишається непохитним у своїй твердій підтримці незалежності України, її суверенітету та територіальної цілісності», – говориться в заяві Євросоюзу.

16 квітня Офіс президента повідомив, що на Донбасі звільнили з полону 20 українців в рамках чергового обміну утримуваними особами. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомили, що українська сторона передала 14 осіб.

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