Радіо Свобода Daily: Уряд ще трохи послабив карантин

Черговий етап послаблення карантину

Уряд на своєму засіданні ухвалив низку рішень про послаблення карантину. Кабмін дозволив:

із 5 червня роботи закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

із 5 червня особам старшим за 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;

проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше від 1 особи на 5 квадратних метрів;

проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Крім того, Кабінет міністрів дозволив із 5 червня внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів із України.

Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до п’яти осіб включно з водієм.

Наразі за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 3 червня критеріям послаблення карантину не відповідає Київ та сім областей.

У столиці, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях перевищена допустима кількість хворих на 100 тисяч населення. У Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях не дотримано вимог з кількості тестувань.

Призначення двох міністрів та нового віцепрем’єра

І про нові кадрові призначення. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкти постанов про призначення двох міністрів та нового віцепрем’єра.

На посаду міністра культури та інформаційної політики прем’єр пропонує призначити народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка.

Кандидатом на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів є Роман Абрамовський. Він – чинний заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Ольгу Стефанишину пропонують призначити віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Далі стисло.

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Мільйонери зі «Слуги народу» пояснили, чому орендують в столиці житло за бюджетні кошти

Раніше ми повідомляли про те, що 19 депутатів-мільйонерів зі «Слуги народу» орендують житло за бюджетні кошти. Ця інформація викликала широкий суспільний резонанс. Адже, з одного боку, подібна компенсація законна, а з іншого – багатьох занепокоїв саме моральний аспект, коли забезпечений депутат не може винайняти або придбати собі житло у столиці самостійно.

Радіо Свобода поспілкувалось з трьома слугами-мільйонерами, які отримують компенсації такого штибу, і запитало у них, чому вони так роблять і що думають про критику на свою адресу.

Коли українські роботи будуть воювати на Донбасі?

Бойові роботи на Донбасі? Хоча офіційно на озброєнні української армії роботизованої військової техніки немає, спроби знайти їй застосування на лінії фронту йдуть вже декілька років. Який досвід вже отримали розробники? Що готові продавати армії і що відділяє її від сучасних технологій? У цьому розбиралися журналісти спеціального проєкту «Донбас Реалії».

Звільнення Ройтбурда, «культурна депресія» і карантин

«Коронакриза» та секвестр бюджету, який вона спричинила, вдарив у тому числі по культурних закладах та установах. Однак і без карантину в цій галузі не все було безхмарно, зазначають співрозмовники Радіо Свобода. Певний оптимізм викликала діяльність ексголови Міністерства культури Володимира Бородянського, зазначає мистецтвознавиця Діана Клочко, проте після його відставки ситуацію в культурній галузі вона вважає гнітючою. А голова Шевченківського комітету Юрій Макаров пояснює останні новини культури «класовим роздратуванням» та діяльністю «сержантів Петренків». Так наша колега розпочинає свій матеріал про те, що відбувається з українською культурою сьогодні. Продовження за лінком.

Артефакти двохтисячних: мобільні телефони

Nokia, Siemens, Sony Ericsson – навіть назви цих компаній-виробників телефонів видаються «привітом» із минулого. Сотові телефони, комунікатори, КПК, перші смартфони – це залишилося десь у двохтисячних. При цьому вони й досі можуть зберігатися у шухлядах і міцно триматися у нашій пам’яті.

Мобільні телефони – ще один символ так званих нульових років, про який розповідаємо в подкасті Радіо Свобода: «Українські нульові». Колекція ностальгії у завершальному лінку цієї розсилки.

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