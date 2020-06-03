Поліція надіслала 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму

Правоохоронці надіслала 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму, повідомила Патрульна поліція у Twitter.

«Листи щастя» відправляються до своїх власників. Перші 2400 адмінпостанов відправляються до «Укрпошти» і невдовзі їх отримають порушники швидкісного режиму», – розповіли поліцейські.

1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Київської області/ Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.