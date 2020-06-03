Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 червня 2020, Київ 16:46
Новини | Події

Поліція надіслала 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму

1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Київської області

Правоохоронці надіслала 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму, повідомила Патрульна поліція у Twitter.

«Листи щастя» відправляються до своїх власників. Перші 2400 адмінпостанов відправляються до «Укрпошти» і невдовзі їх отримають порушники швидкісного режиму», – розповіли поліцейські.

1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Київської області/ Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG