Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 10 гривень

Національний банк України 3 червня вводить в обіг монету номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти. Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Першочергово Національний банк уведе в обіг понад 5 млн монет номіналом 10 гривень. Вони уже розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Хмельницький). Відсьогодні банки можуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що нова монета більша, ніж монети номіналом 1,2 та 5 гривень.

«Зокрема, вона має гурт з спеціальним крупним рифленням, що дозволить легко її відрізнити від обігових монет інших номіналів», – додали у банку.

В Україні з 2014 року триває процес оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, щоб забезпечити головним чином обіг більш захищених від підроблень банкнот і зручність готівкових розрахунків. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень, як очікується, завершить цей процес.