Дрібні копійки перестали бути платіжним засобом в Україні

З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматють під час розрахунків готівкою за товари та послуги. Національний банк відтепер вилучатиме ці монети з обігу, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, ці монети без обмежень та безкоштовно можна обміняти впродовж наступних трьох років:

до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;

до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках («Ощадбанк», «Приватбанк», «Райффайзенбанк Аваль»).

Крім того, згодом розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок, який Нацбанк вже припинив карбувати.

У Нацбанку заявляють, що такі зміни зменшать витрати держави на готівковий обіг та полегшать готівкові розрахунки.

Раніше НБУ розробив правила заокруглення розрахунків готівкою та оголосив про введення нових обігових монет номіналом 1 та 2 гривні. З 25 вересня НБУ поширив на банки право округлювати суми касових операцій.