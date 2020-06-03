Внутрішні авіаперевезення в Україні відновлюють з 5 червня – міністр

Внутрішні авіаперевезення в Україні відновлюють з 5 червня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

«За рішенням уряду з 5 червня в Україні відновлюються внутрішні пасажирські авіаперевезення», – написав Криклій.

Згодом уряд повідомив, що міжнародне авіасполучення з 15 червня відкриють з тими державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

У березні Україна зупинила авіаперевезення, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Періодично здійснюються спеціальні рейси, зокрема і для повернення українців з-за кордону.