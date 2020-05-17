Компанія МАУ закрила продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня – Дихне

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» закрила продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня, повідомив президент компанії Євгеній Дихне у Facebook.

«Ми аналізуємо те, що відбувається в країнах нашої потенційної маршрутної мережі, а також ситуацію в Україні (право на свободу переміщення по туристичних візах і загальний економічний стан населення країни). Наш прогноз плачевний, і Україна є частиною глобального тренду», – написав Дихне.

Він прогнозує, що авіаринок повернеться до рівня планів на 2020 рік не раніше, ніж у 2023 році. Цьогоріч дохід авіакомпаній має знизитися на 314 мільярдів доларів.

Міжнародні авіаперевезення зазнають збитків через викликані коронавірусом обмеження на пересування. За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у майже 4,7 мільйона людей у всьому світі виявили коронавірусну хворобу COVID-19.