Аеропорти України та авіакомпанії звертаються за допомогою до уряду – відео

Не тільки авіакомпанії, але і аеропорти скорочують людей. Наприклад, найбільший в Україні аеропорт – «Бориспіль» – перевів у так званий «режим простою» понад 4 тисячі своїх співробітників. Вони сидять вдома і отримують дві третини від своєї зарплати. Така ж ситуація і зі співробітниками авіакомпанії «Міжнародних авіаліній України» («МАУ») – вона найбільша в країні. Не працює майже 90 відсотків персоналу. Як планують виживати далі і якими бачать перельоти після карантину? (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)