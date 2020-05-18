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18 травня 2020, Київ 19:37
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Аеропорти України та авіакомпанії звертаються за допомогою до уряду – відео

Аеропорти України та авіакомпанії звертаються за допомогою до уряду – відео
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Аеропорти України та авіакомпанії звертаються за допомогою до уряду – відео

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Не тільки авіакомпанії, але і аеропорти скорочують людей. Наприклад, найбільший в Україні аеропорт – «Бориспіль» – перевів у так званий «режим простою» понад 4 тисячі своїх співробітників. Вони сидять вдома і отримують дві третини від своєї зарплати. Така ж ситуація і зі співробітниками авіакомпанії «Міжнародних авіаліній України» («МАУ») – вона найбільша в країні. Не працює майже 90 відсотків персоналу. Як планують виживати далі і якими бачать перельоти після карантину? (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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