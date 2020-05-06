Підприємці провели акцію протесту «Кабмін на карантин» – фотогалерея

6 травня у Києві підприємці з різних міст України вийшли на акцію протесту, з вимогою дозволити роботу під час карантину. Мітингувальники зупинилися на автомобілях на вулиці Грушевського в центрі столиці від Європейської площі до стадіону імені В. Лобановського. Далі автомобілі не пропустила поліція. На машинах наклеєні банери: «Ні знищенню малого бізнесу», «Справедливість для всіх»​, «Карантин вбиває»​, «Відкрити ринки країни»​, «Захисти ФОП»​, «Сиди вдома сам»​, «Епіцентр» над законом?»​, «Кабмін на карантин»​, «Не працюємо – не платимо»​ та інші. У підсумку, учасників мітингу правоохоронці пустили до будівлі Кабміну пішки, без автомобілів. Підприємці передали свої вимоги уряду, і символічно закрили Кабмін на карантин. Акції протесту дрібних підприємців відбуваються в Києві та інших містах уже другий тиждень.



