«Украерорух» зазнав збитків на понад 1 мільярд гривень за неповний 2020 рік – StateWatch

За три квартали 2020 року державне підприємство «Украерорух» відзвітувало про чисті збитки на суму 1,04 мільярда гривень. Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства за 9 місяців 2020 року, який проаналізувала експертна організація StateWatch.

Це вже другий поспіль рік зі збитками цього державного підприємства. За результатами 2019 року «Украерорух» звітував про 1,12 мільярда гривень збитків. При цьому у 2018 році був зафіксований річний прибуток у розмірі 286,1 мільйона гривень.

Згідно зі звітом за три квартали 2020 року, збитковий результат зумовлений різким зменшенням чистого доходу у зв’язку зі світовою кризою в галузі авіаційного сполучення, спричиненою пандемією COVID-19.

Державне підприємство скоротило витрати на персонал і фінансування більшості проєктів капітальних інвестицій.

«Це зумовлено нарахуванням дебіторської заборгованості на суму 1,3 млрд грн з боку приватної авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Приватна авіакомпанія припинила виконувати платежі ще з вересня 2018 року. Нагадуємо, що кінцевим бенефіціаром МАУ є відомий бізнесмен Ігор Коломойський», – ідеться в повідомленні StateWatch.

На запит StateWatch щодо вжитих заходів керівництвом Міністерства інфраструктури України задля забезпечення чистого прибутку підприємства, у відомстві відповіли, що управління «Украерорухом» здійснюється без втручання в оперативну діяльність.

З жовтня 2019 року підприємство не має повноцінного керівника. «Украерорухом» керує виконувач обов’язків директора Андрій Ярмак. Державне підприємство «Украерорух» підпорядковане Мінінфраструктури та здійснює обслуговування повітряного руху України.