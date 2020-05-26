Суд призначив дату розгляду позову Нефьодова про поновлення на посаді

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження і призначив на 1 липня підготовче засідання у справі за позовом Максима Нефьодова до Кабінету міністрів, в якому він просить поновити його на посаді голови Державної митної служби. Про це 26 травня повідомила пресслужба ОАСК.

«Нагадаємо, позивач, просить суд визнати протиправним і скасувати розпорядження Кабінету міністрів України, датоване 24 квітня, «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України» і просить поновити його на зазначеній посаді. Водночас позивач – Максим Нефьодов, просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати», – йдеться в повідомленні.

Про те, що Нефьодов подав позов, стало відомо 20 травня.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов може працювати в Офісі президента. «Мінус десятки мільярдів гривень за рік, немає наповнення бюджету», – так Зеленський оцінив результати роботи Нефьодова на посаді.

24 квітня уряд звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.