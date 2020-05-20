Нефьодов просить суд поновити його на посаді голови митниці

Максим Нефьодов просить Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до суду, повідомляє пресслужба ОАСК.

«Позивач, зокрема, просить суд визнати протравним та скасувати розпорядження Кабінету міністрів України, датоване 24 квітня, «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України» і просить поновити його на зазначеній посаді. Водночас позивач Максим Нефьодов, просить ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати», – ідеться в повідомленні.

Суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом, інформує пресслужба.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов може працювати в Офісі президента. «Мінус десятки мільярдів гривень за рік, немає наповнення бюджету», – так Зеленський оцінив результати роботи Нефьодова на посаді.

24 квітня уряд звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.