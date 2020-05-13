Суд відкрив провадження за позовом Верланова через його звільнення з податкової служби

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом колишнього голови Державної податкової служби України Сергія Верланова щодо його звільнення, повідомляє сайт суду 13 травня. Відповідачами в справі є Кабінет міністрів України та Державна податкова служба України.

«Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 19 червня»,– йдеться у повідомленні.

Раніше Сергій Верланов оскаржив своє звільнення з посади голови Державної податкової служби. На думку позивача, оскаржуване ним розпорядження про звільнення є незаконним і порушує його трудові права й законні інтереси.

Вранці 7 травня колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив про обшуки в його квартирі. У Службі безпеки України заявили, що обшуки проводили в межах провадження про «кришування» конвертцентрів.

Верланов очолював Державну податкову службу з травня 2019 року до квітня 2020 року.