Колишній голова Податкової служби Верланов заявив про обшуки в його квартирі

Колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив про обшуки в його квартирі.

«Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи та захищати себе та свою родину», – написав Верланов у Facebook.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Служби безпеки України.

Верланов очолював Державну податкову служб з травня 2019 року до квітня 2020 року.