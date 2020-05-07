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07 травня 2020, Київ 13:06
Новини | Події

Колишній голова Податкової служби Верланов заявив про обшуки в його квартирі

Верланов очолював Державну податкову служб з травня 2019 року до квітня 2020 року

Колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив про обшуки в його квартирі.

«Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи та захищати себе та свою родину», – написав Верланов у Facebook.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Служби безпеки України.

Верланов очолював Державну податкову служб з травня 2019 року до квітня 2020 року.

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