СБУ провела обшуки у Верланова в межах провадження про «кришування» конвертцентрів

Служба безпеки України провела понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурнатів провадження про «кришування» конвертцентрів. Зокрема, обшуки провели в колишнього керівника Державної податкової служби, ім’я якого офіційно не називають.

Як повідомила пресслужба СБУ в коментарі Радіо Свобода, мова йде про Сергія Верланова.

«Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість», – повідомили в СБУ.

У відомстві заявили про несанкціоноване втручання в роботу електронних баз даних податкової.

«Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом», – заявили в СБУ.

Зранку 7 травня Верланов провідомив про обшуки у своїй квартирі. Він пообіцяв, що буде «інформувати про хід справи та захищати себе та свою родину».

Верланов очолював Державну податкову служб з травня 2019 року до квітня 2020 року.