Верланов оскаржує звільнення з посади голови податкової служби – суд

Сергій Верланов оскаржує своє звільнення з посади голови Державної податкової служби, відповідний позов він подав до Окружного адміністративного суду Києва, повідомляє пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби України, позивачем в якому зазначений Сергій Верланов. Серед вимог позову – визнати протиправним і скасувати розпорядження уряду від 24 квітня 2020 №452-р, яким було звільнено Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби України, та поновити його на вказаній посаді», – йдеться в повідомленні.

У суді додали, що, на думку позивача, оскаржуване ним розпорядження про звільнення є незаконним і порушує його трудові права й законні інтереси.

На даний час суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Вранці 7 травня колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив про обшуки в його квартирі. У Службі безпеки України заявили, що обшуки проводили в межах провадження про «кришування» конвертцентрів.

Верланов очолював Державну податкову службу з травня 2019 року до квітня 2020 року.