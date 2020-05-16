В Україні звільнили половину керівників митниць – Мінфін

На засіданні колегії Державної митної служби звільнили 50% керівників митниць, повідомляє Міністерство фінансів України. Рішення ухвалили 15 травня. У засіданні брали участь міністр фінансів Сергій Марченко і виконувач обов’язків голови Держмитслужби Ігор Муратов.

Припинили виконання обов’язків керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць. А керівникові Одеської митниці вручили попередження про наступне звільнення, повідомили у міністерстві.

За словами міністра фінансів, впродовж останніх двох тижнів проводився «ґрунтовний аналіз» роботи кожної митниці, комплексний аудит Держмитслужби ще триває.

«Я тримаю під особистим контролем реалізацію реформи митниці: у мене є щоденні показники діяльності всіх митниць, я отримую інформацію і з Держмитслужби, і з бізнес-середовища про збереження корупційних схем і неправомірних дій на митниці. Це неприпустимо. І я не буду на це закривати очі», – сказав Сергій Марченко.

Він додав, що це не останні кадрові ротації у митницях.

24 квітня уряд України на позачерговому засіданні вирішив звільнити керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та Державної податкової служби Сергія Верланова. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав перебування цих чиновників на посадах «ризиком забезпечення фінансової безпеки».

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.