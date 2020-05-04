Трамп озвучив збільшені прогнози кількості смертей від коронавірусу у США

Президент США Дональд Трамп оприлюднив нові прогнози кількості жертв пандемії COVID-19 у США, а також висловив упевненість в тому, що вакцину від смертоносного вірусу буде розроблено вже до кінця року.

«Ми втратимо від 75–80 до 100 тисяч людей, – заявив американський президент, виступаючи на каналі Fox News у неділю. – Це жахливо».

Минулого тижня прогнозувалось, що кількість жертв хвороби у США становитиме від 60 до 70 тисяч.

Президент висловив упевненість у тому, що США розроблять вакцину до кінця року. «Ми дуже впевнені, що матимемо вакцину до кінця року», – сказав Трамп. Раніше голова робочої групи Білого дому з протидії пандемії Дебора Біркс зауважувала, що розробка вакцини до наступного січня є теоретично можливою. Зазвичай, для розробки потрібно більше року.

За станом на понеділок, 4 травня, у Сполучених Штатах зафіксовано 1 158 041 випадків зараження, 67 686 людей померло від коронавірусу.

Пандемія також боляче вдарила по американській економіці. У своєму інтерв’ю в неділю Трамп також наголосив, що пакет економічної допомоги буде збільшено. «Допомоги буде більше», – сказав він.

Більшість американських штатів починає послаблювати обмежувальні заходи, введені на час пандемії. Цього тижня Флорида планує дозволити працювати ресторанам та крамницям.

«Що я хочу зробити. По-перше, позбутись вірусу. Маємо це зробити. Ми співпрацюємо з губернаторами, ми позбуваємось вірусу але маємо повернути країну до роботи», – зауважив президент.