Ще один член уряду Росії захворів на COVID-19

Міністр культури Росії Ольга Любимова захворіла на коронавірусне захворювання COVID-19. Про це повідомляє агентство «Интерфакс» з посиланням на її пресслужбу.

«Результати тесту на COVID позитивні, міністр перебуває вдома, проводить робочі наради в режимі відеоконференції, бере участь у зустрічах і переговорах в онлайн-форматах», – сказала прессекретар міністра Ганна Усачова.

Вона уточнила, що хвороба Любимової протікає у легкій формі.

Ольга Любимова – третій член уряду Росії, у якого виявили коронавірус.

Раніше слідом за офіційним оголошенням про зараження коронавірусом прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, 1 травня державні російські ЗМІ повідомили, що COVID-19 підтверджено у міністра будівництва і житлово-комунального господарства Володимира Якушева і його заступника Дмитра Волкова.