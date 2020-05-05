У Росії помер генеральний конструктор пілотованих космічних програм, у якого діагностували COVID-19

У Росії в одній зі столичних лікарень помер генеральний конструктор пілотованих космічних програм Євген Мікрін. Про це повідомляє пресслужба «Роскосмосу».

Як зазначає «РИА Новости», у 64-річного Мікріна раніше діагностували коронавірусну інфекцію.

За свою кар’єру Мікрін брав участь у розробці програмного забезпечення для управління об’єднаною руховою установкою системи «Енергія – Буран», систем управління модулями Міжнародної космічної станції, системами управління останніх поколінь кораблів «Прогрес» і «Союз».

9 квітня Мікрін був присутній на пілотованому запуску з космодрому «Байконур», коли на МКС відправили новий екіпаж. На фотографіях з місця подій він сидить поруч з главою «Роскосмосу» Дмитром Рогозіним, космонавти були від них ізольовані.

Станом на ранок 5 травня в Росії зареєстровані 10 102 нових випадки коронавірусної інфекції, загальна кількість інфікованих досягла 155 370 людей.