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30 квітня 2020, Київ 11:31
Новини | Коронавірус

У Росії число померлих від CОVID-19 перевищило тисячу, понад 100 – лише за останню добу

Транспортування хворого на COVID-19 у Росії

Станом на ранок 30 квітня в Росії число померлих від нової коронавірусної інфекції сягнуло 1073, лише за останню добу захворювання на COVID-19 забрало життя 101 людини.

За минулу добу в Росії виявлено 7099 нових випадків хвороби. Загальна кількість інфікованих сягнула 106 тисяч 498 людей, повідомляє оперативний штаб боротьби із вірусом.

За числом інфікованих Росія йде восьмою в світі, співставне число позитивних тестів на COVID-19 має Туреччина (понад 117 з половиною тисяч). Загалом у світі, за даними університету Джонса Гопкінса, майже 3,2 мільйона інфікованих, майже 228 тисяч людей померли.

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