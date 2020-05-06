У Росії четвертий день поспіль фіксують понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19

Станом на ранок 6 травня в Росії зареєстровані 10 тисяч 559 нових випадків коронавірусної інфекції. Загальне число інфікованих сягнуло 165 тисяч 929 людей, повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом.

За останню добу померли 86 пацієнтів із COVID-19, а всього з початку епідемії – 1537 людей.

За даними влади, в країні проведено понад 4,6 мільйона лабораторних досліджень на наявність коронавірусу.

Як свідчать дані університету Джонса Гопкінса (США), за загальним числом хворих Росія утримує сьоме місце у світі, але наближається до показників шостої в цьому списку Німеччини (понад 167 тисяч) та п'ятої, Франції (майже 171 тисяча хворих).