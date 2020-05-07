Влада заявила, що відкриття метро до 22 травня очікувати не варто

В Офісі президента України повідомили, що метро в містах України не відкриють до 22 травня. Про це повідомляє пресслужба президентської канцелярії за підсумками наради з участю президента Володимира Зеленського.

«На нараді також порушували питання запуску транспорту, серед іншого – метрополітену. Денис Шмигаль (прем’єр-міністр – ред.) повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Адже ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що президент підтримав «плановий помірний підхід до виходу з карантину».

«Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки», – сказав Володимир Зеленський.

З початком карантину в Україні 12 березня влада обмежила рух транспорту. Карантин заплановано продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень. Метро може відновити роботу лише за рішенням уряду. Метрополітени є у Києві, Харкові і Дніпрі. Столичне метро не працює з вечора 17 березня.