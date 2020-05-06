Наземний громадський транспорт у Києві продовжить працювати в обмеженому режимі – Кличко

Наземний громадський транспорт у Києві щонайменше до 22 травня продовжить працювати в обмеженому режимі, повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

«Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, що сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту», – сказав Кличко.

За його словами, бізнес, що відновить роботу з 12 травня, повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи.

«Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням уряду. І це буде не одразу. Приміський транспорт уряд пообіцяв запустити в першу чергу – з початком послаблень», – зазначив Кличко.

У Києві наземний громадський транспорт нині працює в обмеженому режимі і з 23 березня перевозить тільки працівників критичної інфраструктури: медиків, рятувальників, правоохоронців, працівників продуктових крамниць, аптек, стратегічних підприємств, фахівців житлово-комунальної сфери. Столичне метро не працює з вечора 17 березня.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. Тепер його планують продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.

Київ серед іншого планує відкрити невеликі непродовольчі магазини, перукарні й салони краси, кав’ярні та ресторани, парки та сквери. Вони працюватимуть з низкою санітарних обмежень.