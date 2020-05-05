З 400 тисяч перепусток для транспорту в Києві щодня використовують 30 тисяч – радник мера

Київська влада видала 400 тисяч перепусток для користування громадським транспортом під час карантину, з них щодня використовують лише 30 тисяч, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на радника міського голови Володимира Бондаренка 5 травня.

Таку заяву Бондаренко зробив під час онлайн-конференції з членами Американської торговельної палати щодо умов роботи бізнесу під час виходу з карантину. За словами першого заступника голови КМДА, для повноцінної роботи підприємств потрібен рух громадського транспорту, який наразі неможливо відновити через загрозу спалаху коронавірусної хвороби.

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«Ми закликаємо бізнесменів так само розробити певні етапи виходу з карантину для своїх співробітників, організувати в разі потреби їх пересування до місця роботи. На сьогодні з більш ніж 400 тисяч спецперепусток для транспорту в столиці лише 30 тисяч осіб користується ними щодня. Ми розуміємо, що з послабленням карантинних заходів кількість запитів на подібні перепустки збільшиться, тому просимо оптимізувати цей процес через його децентралізацію в самих компаніях. Зі своєї сторони обіцяємо активніше включити в цю справу районні державні адміністрації», – цитують Бондаренка у КМДА.

Він додав, що Київ виходитиме з карантину поступово, з урахування рішень Кабінету міністрів та поточної ситуації в місті.

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Своєю чергою перший заступник голови КМДА Валентин Мондриївський закликав комерційні структури «поставитися до сучасних гігієнічних вимог із розумінням та відповідальністю».

21 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що громадський транспорт столиці з 23 березня перевозитиме лише власників спецперепусток. Того ж дня КМДА оприлюднила перелік кількох маршрутів громадського транспорту, які залишаться працювати в місті, починаючи з півночі на 23 березня.

4 травня Кличко повідомив, що Київ почне виходити з карантину 12 травня.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. Тепер його планують продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.