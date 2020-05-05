Шмигаль: поки що ми не бачимо можливості відкрити міжміський транспорт

Поки що уряд не бачить можливості відкрити міжміський транспорт, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю «Українському радіо».

«Поки що ми не бачимо можливості відкрити міжміський транспорт. Міський транспорт працюватиме й надалі в тих режимах, в яких працював. Мери прийматимуть рішення про збільшення кількості транспорту, про зміну його графіку роботи», – сказав Шмигаль.

Станом на ранок 5 травня в Україні підтвердили 12 697 випадків захворювання на COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 316 людей. Ще 1 875 пацієнтів одужали.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. Тепер його планують продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.