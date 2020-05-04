Кількість виявлених хворих у Києві знижується, проте госпіталізують більше – Кличко

У Києві за попередню добу виявили 24 нових хворих на COVID-19, повідомив мер міста Віталій Кличко. Відтак кількість підтверджених випадків у столиці, за його словами, зросла до 1 535 людей. Протягом доби одна людина померла.

«За минулу добу хворобу підтвердили в 15 жінок віком від 27 до 81 року та восьми чоловіків від 19 до 74 років, і у хлопця, якому 17 років. До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків. Кількість людей, у яких виявили вірус, трохи зменшується, але разом з тим зростає кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні у стаціонарах міських лікарень з діагнозом на коронавірус перебувають 215 пацієнтів, зокрема і четверо дітей», – сказав міський голова.

Він додав, що наразі кількість хворих зростає в Дарницькому районі, де виявили 256 випадків. Найбільше випадків у Печерському районі – 333 хворих.

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«Повідомлю, що в лабораторіях, яких у столиці чотири, за минулу добу досліджено 390 зразків матеріалу, всього в Києві дослідили понад 13 600 ПЛР-тестів. Такі тести роблять винятково людям з підозрою на коронавірус за рекомендацією лікарів та хворим на пневмонію. Сьогодні в столиці є 14 тисяч тестів, ми чекаємо на українські ПЛР-тести та ведемо переговори про закупівлю тестів за кордоном», – додав Кличко.

Загалом, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на ранок 4 травня в Україні виявлено 12 331 хворих, з них 303 людей померли, 1 619 одужали.