Кличко повідомив про інфікування коронавірусом ще двох священників із УПЦ (МП) у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за минулу добу кількість хворих на COVID-19 у столиці зросла на 41 людину, в тому числі захворіли двоє священнослужителів.

«Захворіли 22 жінки віком від 29 до 83 років. Та 19 чоловікiв від 21 до 84 років. Один з них – iз Києво-Печерської Лаври і один – священник із храму преподобного Феодора Освяченого, що вулиці Овруцькій у столиці (УПЦ (МП) ­– ред.)», – повідомив мер Києва у фейсбуці.

Він повторив прохання про дотримання правил безпеки в час пандемії коронавірусу, «особливо, під час послаблення обмежень, щоб увесь цей час карантину не виявився марним».

Києво-Печерська лавра, що є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади була ще 13 квітня закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Також повідомлялося, що карантинні заходи були порушені в двох інших монастирях зі статусом лавр в Україні, що теж нині перебувають у користуванні українського підрозділу РПЦ, – Почаївській у Тернопільській області і Святогірській у Донецькій. Із цього приводу були відкриті кримінальні провадження.

За даними МОЗ, станом на ранок 2 травня в Україні зафіксовано 11 411 випадків захворювання на COVID-19, 279 людей померли, 1498 людини одужали. Кількість хворих у світі перевищила 3 мільйони.