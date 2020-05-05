Як ховають померлих від COVID-19 у Києві і скільки це коштує?

Скільки коштує поховання померлого від COVID-19 у Києві? Чи наживаються в час епідемії коронавірусу на людському горі? І хто має право займатися похоронами інфікованих? Детальніше – в матеріалі Радіо Свобода.

23 тисячі гривень, аби провести поховання померлого від COVID-19 родича. Таку суму озвучила ритуальна служба київській родині, в якій трапилося горе. Про це розповів у фейсбуці волонтер Геннадій Друзенко.

«Я озвучив цю ситуацію в інтернеті. Перше, що відгукнувся мій товариш з Чернівців – це теж у них проблема велика з «ковідом». У них цим займається муніципальне підприємство. 3500 – ціна, яка дозволяє поховати від «А» до «Я» померлого від коронавірусу», – розповідає Радіо Свобода Друзенко.

Керівник «Першого добровольчого мобільного шпиталю» вирішив волонтерськими силами організувати безкоштовну допомогу сім’ї. Чоловік розповідає, що із фронту забрали одну з медичних автівок з рівною підлогою, запаслися захисними костюмами та підготували всі необхідні розчини для дезінфекції «швидкої».

До перевезення дійшло, коли в цій родині трапилася біда із другим родичем – батьком. Він також помер від COVID-19.

«Мали везти на днях небіжчика, який помер від «ковіду», із сім’ї, яка, власне кажучи, нас і привела у цю ситуацію. Але виявилося, що «Київський крематорій» приймає від «ковіду» тільки «Петро Великий», – пригадує волонтер. Він демонструє аудіозапис, у якому, за словами Друзенка, чоловічий голос веде розмову із представниками СКП «Київський крематорій». Кілька фразі звідти:

Чоловік: Підкажіть, будь ласка, після «ковіду» який процес поховання?

Підкажіть, будь ласка, після «ковіду» який процес поховання? Жінка (слабо чути): Ну, серед тих ритуальних служб, що у Києві, то лише [підприємству] «Петро Великий» дозволяється. У них спеціально підготовлений транспорт, спеціальні люди, у спеціальному одязі.

Ну, серед тих ритуальних служб, що у Києві, то лише [підприємству] «Петро Великий» дозволяється. У них спеціально підготовлений транспорт, спеціальні люди, у спеціальному одязі. Чоловік: А якщо ми – медики, ми можемо перевезти. У нас є і захист, і транспорт.

А якщо ми – медики, ми можемо перевезти. У нас є і захист, і транспорт. Жінка (слабо чути): Транспорт обробляється?

Транспорт обробляється? Чоловік: Звичайно.

Звичайно. Жінка (слабо чути): Казати можна все що завгодно. Ми цього не знаємо.

Казати можна все що завгодно. Ми цього не знаємо. Чоловік: Ні, звісно.

Ні, звісно. Жінка (слабо чути): Є офіційна служба, поки що офіційно тільки їй дозволили перевозити.

«Знову ж таки, дуже чітке направлення – «Петро Великий», – додає Геннадій.

«Київський крематорій»

На в’їзді до адміністративної будівлі «Київського крематорію» скупчилося кілька десятків автомобілів – здебільшого пасажирські буси. До поминальних залів пускають по десять осіб. Пізніше – крематорії. Керівник цього комунального підприємства Андрій Ященко запевняє журналістів Радіо Свобода, що ні він, ні працівники навіть гадки не мають, хто із компаній займається перевезенням померлих. Самі таких послуг не надають.

«Надання транспорту в нас немає. Тому й не заробляємо, гроші нам не надходять. Когось лобіювати сенсу немає. Чому? Тому що домовленості ні з ким не укладені. Та й укладати ми не будемо», – каже нам Ященко. Вмикаємо на телефоні аудіозапис. Керівник і на це має відповідь.

«Наші співробітники навіть не знають назв фірм. Одна фірма у нас на слуху є. «Петро Великий». По якій причині? Перший померлий у Києві від коронавірусу (хвороби COVID-19 – ред.)… нам привіз автомобіль від підприємства «Петро Великий». Він (катафалк – ред.) був обладнаний на той момент спеціальною капсулою, яка ізолювала від оточуючих тіло померлого. Ми бачили цю машину. Вона чимось оригінальна. Щось нове для перевезення. Тому й у співробітників у пам’яті залишилася ця назва», – пояснює Андрій Ященко.



Щодо власного транспорту, то, як каже Ященко, комунальне підприємство не має права регулювати ці дії. Утім, на його думку, очевидним є те, що співробітники, з огляду на власну безпеку, порекомендували «перевіреного гравця» на ринку ритуальних послуг в умовах епідемії коронавірусної інфекції.

Перелік і правила поховання уже регламентовані, каже в коментарі Радіо Свобода власник поховального бізнесу Вадим Маліновський. За його словами, це рішення столичного керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника.

«Це розпорядження про методичні рекомендації щодо поховання померлих осіб з підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби COVID-19. Тут, само собою, надані рекомендації, які повинні враховуватися при похованні померлих з COVID-19. З моргу закрита труна має бути доставлена на спеціальному автомобілі ритуальної служби СКП «Спецкомбінат». Тут прописано, що транспорт має бути комунальним. У них є такий транспорт, у них є такі тентовані «Газелі» для перевезення тіл померлих в закритих трунах», – зачитує Маліновський. Він у цьому бізнесі вже не перший рік. Та, дізнавшись про раніше заявлену суму в 23 тисячі гривень, дивується.

«Я не знаю, були у них такі факти чи ні. У мене не було підтверджень. Я по слухах чув, що люди жаліються про те, що і по 30 тисяч, і по 25 тисяч – такі суми на звичайну кремацію. Звичайно, це дуже завищена ціна. І чим вона регламентується – я не знаю. Реальне поховання на кремацію – це від 8 до 10 тисяч гривень – стеля. Це з вінками, з труною, із самою кремацією, з транспортом», – каже Вадим.

Чи була насправді така сума?

Будь-які звинувачення в бік компанії «Петро Великий» її власниця Алла Ландар відкидає. За її словами, компанія, названа на честь засновника й нині покійного батька Ландар – Петра Погребного, дотримується усіх правил, а їхній клієнт отримав послугу за мінімальними цінами:

«Ми вираховуємо суму так, щоби розрахуватися зі співробітниками. Закрити питання, які є необхідні». Ми запитуємо в неї, звідки ж взялася сума – 23 тисячі гривень. Жінка каже, що це все наклеп.

«Ще раз вам пояснюю. Такої суми… ви чуєте мене, про що я вам кажу, такої суми не називалося. До нас прийшов замовник. Написав заяву. Власноручно. Про те, що прошу здійснити поховання, надати можливу знижку. Тому що я знаходжуся у скрутному становищі. В понеділок людина прийшла, написала заяву – вартість склала 8 тисяч. Я вас запевняю, що замовник телефонував в усі ритуальні служби, які існують у нас, в місті Києві. Може, навіть області. І йому відмовили усі», – заявляє Ландар.

Пізніше керівниця фірми надішле Радіо Свобода низку звернень із своєю позицією, та ми до цього ще повернемося. Проте у цій ситуації вважаємо за необхідне згадати розпорядження столичного керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника. Датоване воно 9 квітня 2020 року. У розпорядженні міститься тринадцять положень, які регламентують поводження із тілами, у яких знайшли чи підозрюють наявність коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.

Серед актуальної у контексті матеріалу теми – десятий пункт цього розпорядження.

В ньому йдеться про «порядок дій особи-виконавця волевиявлення померлого з підозрою або підтвердженням COVID-19». Серед інших правил, в документі прописані комунальні підприємства, які й мають здійснювати ритуальні послуги з тілами померлих від COVID-19.

«Прибути до РС СКП «Київський крематорій» або РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» для оформлення договору-замовлення на проведення кремації або поховання», – йдеться в документі.

Окремим розділом розписано план дій конкретним комунальним підприємством. Однак про заборону чи дозвіл іншим службам перевозити померлих на COVID-19 у документі не йдеться, як і регламентування цінової політики таких дій.

Цінова політика ритуальних служб залежить здебільшого від кількості і якості послуг. Ритуальники кажуть, що середня ціна на комплекс таких послуг – 8-10 тисяч гривень у столиці. Утім, все залежить від труни – буває дешева (від 850 гривень), буває дорога (суми залежать від побажання клієнтів).

Та Ігор, який замовляв спочатку прощання з матір’ю, а потім і з батьком, в телефонній розмові із Радіо Свобода каже, що йому в першому ж випадку запропонували майже 23 тисячі, пізніше знизили до майже 19 тисяч. Хоча, каже чоловік, жодних додаткових послуг він не замовляв.

В документах, які ми отримали від Алли Ландар, дійсно йдеться про суму у 8 тисяч гривень, про які вона розповідала. Щоправда, мова йде про друге замовлення Ігоря. А ось перше поховання (поховання матері) вартувало 18 815 гривень.

Чому не комунальне підприємство?

Корінь зла ховається за корупційною складовою і ситуація із COVID-19 лише підсвітила давню проблему – контроль доброчесності послуг ритуального бізнесу, пояснюють громадські активісти.

«Перше, куди потрапляє інформація, що людини не стало – це або поліція, або медики. На жаль, від цього іде уже корупція. Вони інформацію дають тому, хто з ними начебто уклав договір. Ще люди не встигли зрозуміти, що трапилося, а вже їм телефонують. Оце з цього й починається корупція. І, на жаль, ні структурні підрозділи КМДА не можуть або й не хочуть робити у цьому порядок», – каже Артур Аракелян, заступник голови Громадської ради при КМДА.

На підтвердження цих слів ми сконтактували із людиною, наближеною до столичних моргів. Джерело Радіо Свобода побажало залишитися в таємниці. Та слова підтверджує і додає:

«Людей тримають в заручниках ситуації. Для ритуальних служб найважливіше, аби небіжчика доставили в морг. Якщо людина померла в лікарні – це обов’язкова дія. Але якщо це не «кримінальний труп», то, згідно з законом, можна і не везти тіло в морг. На цьому етапі працює корупційна складова. Поліцейські або ж медики сигналізують про померлого ритуальним службам. Ті ж, користуючись моментом смутку родичів, везуть тіло в морг. Начебто так треба. А далі йдуть дні за зберігання, довідка лікаря і, звісно, ритуальні процеси приготування тіла до прощання. Все це коштує грошей. Щодо «ковідних», то слід розуміти, що в морзі з такими тілами працюють за особливою процедурою. Санітари особисто готують тіло, аби його забрали родичі, це входить у їхній обов’язок. Щоправда, ті ж санітари нерідко співпрацюють з ритуальними службами, які винаймають приміщення у будівлі того ж моргу», – розповідає нам наш співрозмовник.

Ми заглянули на сайт підприємства. Там вказано: «наші магазини у Києві» і перелік вулиць:

вул. Дорогожицька, 9 – Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи Судово-медичний морг №1 ;

; вул. Оранжерейна, 5 – за кілька сотень метрів від Судово-медичного моргу №1 ;

; вул. Ризька, 1 – Клінічна міська лікарня №9 ;

; бульвар Шевченка, 17 – Київська міська клінічна лікарня №18 ;

; вул. Комарова, 3 – Медмістечко КМКЛ №6 ;

; вул. Солом'янська, 17 – Київська міська клінічна лікарня №4 ;

; вул. Підвисоцького, 4-А – Київська міська клінічна лікарня №12 ;

; вул. Госпітальна, 18 – Головний військовий клінічний госпіталь ;

; вул. Братиславська, 3 – Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги ;

; вул. Сковороди, 2 – Клінічна лікарня №15 ;

; Харківське шосе, 121 – Київська міська Клінічна лікарня №1 ;

; вул. Мечникова, 5 – на території Олександрівської клінічної лікарні , хоча юридично адреса лікарні інша;

, хоча юридично адреса лікарні інша; вул. Кондратюка, 8 – Київська міська клінічна лікарня № 8 ;

; вул. Відпочинку, 5 – Київська міська клінічна лікарня № 5.

Основна проблема цього ринку – відсутність політичної волі навести лад, вважає громадський активіст Сергій Троценко. За його словами, столиця недоотримує 200 мільйонів на рік, якщо вивести цей бізнес із тіні.

«40 відсотків (бюро ритуальних послуг – ред.) реально зараз знаходиться в тіні. Це люди, які мають один мобільний телефон і красивий сайт, який зробили за 500 доларів. І дурять людей. Насправді – шахраї, які розповідають, що у них є катафалки, труни, холодильники. У них нічого немає. Вони малюють цифру зараз. Ділки. 22 тисячі гривень, 25, 28. Як у лещата – затискають і кажуть: «ми вас не випустимо, поки ви не купите повний пакет послуг», – каже Троценко.

Тим часом померлих від коронавірусу у столиці станом на ранок 5 травня – 28. Мер Києва Віталій Кличко після розголосу пообіцяв Геннадію Друзенку, що столична влада допоможе у похованні померлих від COVID-19 тим, хто цього потребуватиме.