Київський транспорт і далі працюватиме за спецперепустками, Кличко обіцяє збільшення маршрутів

Транспорт у Києві працюватиме в обмеженому режимі щонайменше до 22 травня, повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на онлайн-брифінг 12 травня.

За словами Кличка, відновлення роботи транспорту залежить від епідеміологічної ситуації.

«Як ми бачимо, вірус поки не відступає і останніми днями маємо не оптимістичну динаміку захворювання. Тільки в неділю – 66 підтверджених випадків, сьогодні – 59. Тому розслаблятися зарано і на першому етапі зарано знімати роботи громадського транспорту. Тому він поки продовжить перевозити пасажирів за спецквитками, до 22 травня точно», – сказав мер столиці.

При цьому, додав він, міська адміністрація збільшила кількість маршрутів наземного транспорту.

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«Ми запустили додаткові маршрути з житлових масивів ДВРХ, Троєщина, Лісовий, Корчувате, в режимі спецрейсів курсують деякі автобусні маршрути, з їх розкладом можна ознайомитися на сайті Київської міської державної адміністрації. Проїзд у транспорті поки можливий тільки за наявності спецквитка та засобів індивідуального захисту. Усього на маршрути щодня виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусів, трамваїв, весь рухомий склад обов’язково дезинфікують як перед виїздом на лінію, так і протягом дня», – заявив Кличко.

Він нагадав, що рішення про відновлення роботи метро ухвалюватиме Кабінет міністрів, за чиїм рішенням міські метрополітени і зупинили роботу.

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Київ 12 травня починає впроваджувати перший етап послаблень протиепідемічних обмежень.

У Києві наземний громадський транспорт нині працює в обмеженому режимі і з 23 березня перевозить тільки працівників критичної інфраструктури: медиків, рятувальників, правоохоронців, працівників продуктових крамниць, аптек, стратегічних підприємств, фахівців житлово-комунальної сфери. Столичне метро не працює з вечора 17 березня.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. Згодом його продовжили до 22 травня, але з низкою послаблень.