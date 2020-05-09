Як пройшло 9 травня в українських містах – огляд

9 травня в Україні на державному рівні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Пізно увечері 8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом представники нацистської Німеччини, союзники та СРСР підписали Акт про капітуляцію Німеччини. За московським часом це відбулося 9 травня о 0:43.

Через карантин Україна відмовляється від масових заходів, а ветеранів вітатимуть індивідуально, заявляв напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Проте, за підрахунками Нацполіції, 9 травня в Україні відбулося 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів. Публічну безпеку і порядок під час них забезпечували близько восьми з половиною тисяч працівників поліції та Національної гвардії.

Як в Україні відзначили 75-у річницю перемоги над нацизмом – читайте в огляді Радіо Свобода.

Київ

У Києві з самого ранку поліція охороняла підходи до Парку Слави (та до інших місць проведення пам'ятних акцій), перевіряла людей, які йшли туди та закликала дотримуватися вимог карантину.

«Рух деякими вулицями столиці обмежено. Аби не допустити правопорушень, на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз’яснювальну роботу щодо дотримання карантинних обмежень та заборону використання символіки тоталітарних режимів», повідомили в поліції Києва.



Одним із перших, хто вранці 9 травня поклав квіти до Вічного вогню в Парку Слави, був президент України Володимир Зеленський. Він це зробив наодинці, не рахуючи охорони та представників його апарату.

Пізінше принесли квіти до меморіалу громадські організації, серед яких кілька десятків представників ГО «Громадська солідарність» та Київської міської організації ветеранів.

Після цього комунальні служби провели дезінфекцію території, а далі несли квіти та вшановували полеглих бійців Другої Світової звичайні українці.

Вранці пам’ятний молебен з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відслужив у Парку Слави очільник Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій. Також він та близько 10 священників і ченців поклали квіти до Вічного вогню. До них долучився зокрема й опозиційний народний депутат Вадим Новинський, а після завершення богослужіння всі вони пішли до Києво-Печерської лаври, повідомив з місця кореспондент Радіо Свобода.

Між тим, з 13 квітня Києво-Печерська лавра зачинена на карантин, за місяць там виявили коронавірус більш ніж у ста осіб. За неофіційною інформацією, коронавірус виявили і в митрополита Онуфрія, однак церква цього не підтвердила. Нещодавно перехворів на СOVID-19 і депутат Вадим Новинський, днями він повідомив, що вже одужав.

Враховуючи це, чи порушує такий масовий захід вимоги карантину? У прес-службі управління Національної поліції Києва заявили, що наразі не мають детальної інформації про молебен, та що загалом 9 травня в українській столиці проходить без порушень.

Серед поодиноких порушень – використання символіки тоталітарних режимів (радянського та нацистського), яке в Україні заборонене законом.

Так, поліція склала адмінпротокол на чоловіка, який прийшов до Парку Слави з фуражкою часів СРСР та радянською кокардою на ній, і відмовлявся зняти її на прохання правоохоронців, повідомляє «Громадське».

Подібних протоколів склали в Києві чотири, повідомляє Нацполіція.

Депутат від «ОПЗЖ» Несторн Шуфрич, прийшовши з однопартійцями покласти квіти до Вічного вогню, заявив журналістам, що виступає за скасування заборони на «георгіївську» (гвардійську) стрічку та інші радінські військові символи, оскліьки український народ є народом-переможцем у Другій Світовій війні, а радянські символи Шуфрич відносить до символів Перемоги. Депутат заявив, що виступив із відповідною законодавчою ініціативою.

Після покладання квітів депутати від «ОПЗЖ» влаштували автопробіг на раритетних автівках часів Другої Світової. Причому лідери фракції Віктор Медведчук та Юрій Бойко їхали на реконструйованих американських військових автомобілях «Вілліс».

Впродовж 9 травня в Києві відбулося декілька подібних автопробігів.

Харків

У Харкові День перемоги над нацизмом почали відзначати в ніч з 8 на 9 травня. Низка патріотичних організацій провела акцію «Перща хвилина миру», яка розпочалася о 23.01 8 травня і завершилася вже 9 травня після півночі.

Понад три десятки активістів розгорнули українські прапори та запалили свічки, і вшанували пам'ять полеглих вояків хвилиною мовчання. Акцію посилено охороняла поліція, всі її учасники мали на собі маски та намагалися тримати безпечну дистанцію одне від одного.

Наступного ранку, о 8.40, до Меморіалу слави в Харкові прибув мер цього міста Геннадій Кернес з іншими посадовцями міської адміністрації. Вони поклади квіти, після чого Кернес привітав голодян з Днем перемоги

. Під час його перебування меморіал охороняло кількасом бійців поліції та Нацгвардії. Коли мер поїхав, туди стали пускати всіх охочих.

Цього ж дня у місті відбулися кілька автопробігів: два з них організували партії «ОПЗЖ» та «Партія Шарія».

Третій автопробіг його організатори запропонували проводити без політичної символіки. Проте вони використовували раритетні автомобілі, червоні прапори та радянську військову форму.

Один з автопробігів організували ветерани АТО/ООС і волонтери - з українською символікою.

Харківський осередок партії «ОПЗЖ» провів пішу ходу «Безсмертний полк», яка фінішувала на міському Меморіалі слави.

Альретративну акцію провели представники «Національного корпусу». На одному з пішохідних мостів Харкова, за маршрутом ходи, вони повісили банер «Дякую діду, що давив московську гниду!»

Обидві акції прийшли до меморіалу одночасно, однак коли представники ОПЗЖ покладали квіти до Вічного вогню, поліція відтіснила звідти активістів «Нацкорпусу».

Водночас десятки харків'ян, зокрема волонтери та ветерани українсько-російської війни вийшли до волонтерського намету на головну площу міста на неформальну акцію – за єдину Україну та проти російської збройної агресії.

9 травня над містом виконували фігури вищого пілотажу три українські військові літаки.

А ще 9 травня у Харкові з'явився додатковий автобусний маршрут: попри карантин, автобуси безкоштовно возили всіх охочих з центру міста до меморіалу «Висота Маршала Конєва» в селищі Дергачі.

Дніпро

Меморіал Вічної слави в Дніпрі, біля якого зазвичай збриються тисячі людей, огородили турнікетом. 9 травня поліція пропускала охочих покласти квіти до пам’ятника з певними обмеженнями – по двоє людей і обов’язково – в масках. Тим, хто був без масок, їх видавала поліція.

При цьому на місці покладання квітів з гучномовців лунала інформація про карантинні обмеження в правила санітарної безпеки, передає кореспондент Радіо Свобода.

Мер Дніпра Борис Філатов закликав городян відзначати 9 травня попри карантин, але робити це онлайн.

За його словами, кожен може розповісти історію про тих, хто брав участь у війні, опублікувавши її з хештегом #Герої_Дніпра. Зі свого боку, міська влада пообіцяла зібрати ці історії в рамках єдиного проєкту. 8 травня ввечері імена більш ніж 600 ветеранів Другої світової війни та війни на сході України, чиї історії розповіли городяни під час цього флешмобу, з'явилися на стінах мерії Дніпра: їх написали там лазерним проектором.

Цю акцію повторюють і ввечері 9 травня.

Сам Борис Філатов напередодні записав оналйн-лекції про історію Дніпра під час Другої Світової.



Загалом у Дніпрі та на Дніпропетровщині Нацполіція нарахувала 11 автопробігів за участю понад двох сотень автівок.

Частину з них проводили опозиційні політики. Один з них, Олександр Вілкул, позначив автівки очолюваного ним автопробігу своїм іменем та прапорами з написом «Велика Перемога».

Одеса

В Одесі активісти та Нацполіція зупинили автопробіг на честь 9 травня через радянську символіку та порушення вимог карантину. Автопробіг на честь пам’ятної дати проводила партія «Опозиційна платформа – За життя».

Кілька десятків автівок «ОПЗЖ» були заблоковані поліцією й активістами на Одеському морському вокзалі, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як пояснив Радіо Свобода народний депутат Микола Скорик, який був присутнім на автопробігу, офіційна причина зупинки – проведення масового заходу. Політик наголошував, що всі учасники – в машинах, тому це не є порушенням.

Після переговорів із правоохоронцями, які тривали більше ніж годину, з автомобілів зняли партійні прапори і прапори, що нагадували радянські. І машини почали пропускати по одній з інтервалом в 5-10 хвилин. Частина з автівок автопробігу мала знаки таксі.

Тоді ж, 9 травня, в Одесі на Алеї слави сталася сутичка через браслет у вигляді «георгіївської стрічки», обох її учасників затримали, але невдовзі відпустили.

Як розповіли Радіо Свобода поліцейські, вони помітили на руці однієї з тих, хто прийшов покласти квіти, предмет схожий на «георгіївську стрічку».

Жінка відмовилась знімати його, сказала, що це не стрічка, а лише схожий на неї браслет. Кореспондентка видання «Думская.net» Олена Балаба почала фотографувати конфлікт.

За її словами, жінка із браслетом лаялась на поліцейських – називала їх «рагулями» і «бандерівцями». Балаба схопила жінку зі стрічкою за руку, після чого на журналістку напав інший чоловік, який також прийшов покласти квіти на Алею слави. І Балабу, і чоловіка-нападника відвезли в поліцію, вони обоє написали заяви про напад одне на одного, після чого їх відпустили.

Там само поліція затримала відеострімера з числа проросійських активістів. Його звинуватили у непокорі вимогам правоохоронців і хуліганстві. У поліції повідомили, що стрімер поводився агресивно та не реагував на їхні законні вимоги. Під час затримання він скандував проросійські лозунги.

В ніч на 9 травня в Одесі сталася ще одна провокація: невідомі розмалювали стелу з гербом міста (на шляху до аеропорту) в кольори «георгіївської стрічки». Проукраїнські активісти, які побачили наслідки вандалізму вранці 9 травня, зафарбували «георгіївські стрічку» синьою та жовтою фарбами.

Один з автопробігів до 9 травня в Одесі проводила «Партія Шарія». Цікаво, що його підтримав народний депутат Артем Дмитрук, який входить до фракції зовсім іншої партії – «Слуга народу». Його помітили та зняли на відео під час суперечки з проукраїнськими активістами.

Львів

У Львові 9 травня минуло без значних конфліктів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Поодинокі люди прийшли з квітами на військові меморіали – Марсове поле і Пагорб слави. Ці місця посилено охороняли працівники поліцїі, Нацгвардії, офіцери й курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Також на Пагорбі слави традиційно, як у попередні роки, зібралась група праворадикальних організацій Львові, які стежили, щоб ніхто з тих, хто відвідує могили, не прийшов із червоним прапором чи «георгіївською стрічкою», забороненими законодавством. Вони встановили динамік і через нього транслювали українські патріотичні пісні.

Напередодні, незважаючи на карантин, партія «ОПЗЖ» провела застілля для радянських ветеранів Другої світової. Це відбувалося в приміщенні Львівської обласної організації ветеранів, яке ця структура орендує в обласної ради. Туди прибули патрульні поліцейські та припинили зустріч, посилаючись на умови карантину

Запоріжжя

Жителям Запоріжжя 9 травня 2020 року запам'яталося тим, що вулицями проїхав справжній танк часів Другої Світової війни – реконструйований Т-34. На його броні був радянський прапор та люди, вбрані у військову форму радянської армії. Ініціював реконструкцію керівник місцевого підприємства «Мотор-Січ» Вячеслав Богуслаєв –​ керівник і політик, відомий своїми проросійськими поглядами.

Одночасно в місті відбувся автопробіг проросійської організації «Полк Перемоги», яку очолює інший місцевий політик Андрій Іванов. Десятки автомобілів мали на собі червоні прапори. Вони проїхали центром міста, однак в них виникла перепалка з учасниками іншого, проукраїнського автопробігу. Один з них, ветеран АТО, зірвав з автівки «Полку Перемоги» червоний прапор. Учасників конфлікту розборонила поліція.

Напередодні поліцейські провели общук в організації, яка підпільно виготовляла радянську символіку, та вилучили агітаційну продукцію, серед якої червоні прапори з написами «Полк Перемоги».

Одночасно в Мелітополі Запорізької області чоловіка затримали за радянську символіку та непокору поліції. Пенсіонер вийшов у центр Мелітополя без маски, зате з радянським прапором, і почав вимахувати ним. Поліцейські заптримали його, а прапор забрали.

Донбас

У ніч з 8 на 9 травня невідомі розфарбували прапор, який є елементом композиції Монументу слави у Слов’янську, в кольори прапора ОУН-УПА.

На руку статуї радянського солдата пов’язали український прапор, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Останнім часом прапор, на фоні якого розташували солдата, був білого кольору.

6 травня міський голова Вадим Лях повідомив у фейсбуці: «Майже 10 років тому «дизайнер» припустився помилки, яку сьогодні вирішили виправити», і прапор пофарбували у мідно-червоний .

Коли вранці 9 травня прапор виявився червоно-чорним, то Вадим Лях назвав це вандалізмом. Комунальники відчищали чорну фарбу, а також зняли український синьо-жовтий прапор з руки бійця.

В Бахмуті невеликий автопробіг із покладанням квітів до Обеліску Слави провели учасники руху «Вместе».

Вони не використоовували ані радянської, ані української нацоінальної симворліки, однак, за аналогією до російської акції «Бессмертний полк» прийшли з потртетами радянських бійців Другої Світової.

В Маріуполі одночасно відзначали День перемоги над нацизмом та шосту річницю звільнення міста від російських гібридних сил.

Локацію навколо пам'ятника Воїну-визволителю та Вічного вогню охороняла небувала кліькість поліцейських. Люди приходили та клали квіти малими групами. Частина людей мала проукраїнську символіку. Лише одна людина прийшла з «георгіївською стрічкою», і після зауваження зняла її, повідомляють місцеві сайти новин.

Опівдні до меморіалу полеглим у Другій Світовій приїхала колона байкерів з українським прапорами. Вони поклали квіти і вшанували полеглих хвилиною мовчання.

Закарпаття

У місті Мукачево, як і на Донбасі, День перемоги над нацизмом відзначили місцеві байкери. Вони провели щорічний мотопробіг до 9 травня і поклали квіти до монументу Воїнам-визволителям.

Тим часом в Ужгороді вперше за багато років на Пагорбі слави не було масових урочистостей. Городяни приходили та приносили квіти по одному або родинами, за цим стежила поліція.

Проте Ужгород був одним з двох українських міст (окрім Києва), де квіти до меморіалу бійцям Другої Світової покладав президент Володимир Зеленський. З цього глава держави розпочав свій робочий візит на Закарпаття.

Напередодні організація «Карпатська Січ» закликала учасників подій 9 травня не використьоовувати радянської та російської символіки та пообіцяла «патрулювати» пам'ятні місця та «припиняти провокації». Втім, серйозних конфліктів 9 травня на Закарпаття не було.

За даними Українського Інституту національної пам’яті, сукупні демографічні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років наразі оцінюються у 8–10 мільйонів осіб.

Цього року в Україні масові заходи до 9 травня обмежили через карантин, пов'язаний із боротьбою з коронавірусом.



