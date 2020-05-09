У Дніпрі квіти до пам’ятників покладали по двоє і в масках, які роздавала поліція

У Дніпрі 9 травня заходи, приурочені до Дня перемоги над нацизмом, відбуваються в умовах карантину. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Меморіал Вічної слави в Дніпрі, біля якого зазвичай збриються тисячі людей, огородили турнікетом. Поліція пропускала охочих покласти квіти до пам’ятника з певними обмеженнями – по двоє людей і обов’язково – в масках. Тим, хто був без масок, їх видавала поліція.

При цьому на місці покладання квітів з гучномовців лунала інформація про карантинні обмеження в правила санітарної безпеки.

Загалом, за інформацією з обласної поліції, порядок на Дніпропетровщині 9 травня забезпечує близько 800 поліцейських. Біля монументів, присвячених Другій світовій війні, в області виставили посилені патрулі. Як повідомили Радіо Свобода в обласній поліції, поки все відбувається спокійно, без ексцесів.

Увечері 8 травня на будівлі мерії Дніпра лазерним проєктором «написали» імена ветеранів Другої світової війни та війни на сході України – загалом близько 600 імен людей, історії про яких були опубліковані у «Фейсбуці» в рамках флешмобу «Герої Дніпра».

Так сама акція відбудеться й сьогодні увечері.

Окрім того, у Дніпрі прихильники однієї з політичних сил провели автопробіг за участі кількох десятків машин.

В Україні 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цю дату Верховна Рада України встановила 2015 року.