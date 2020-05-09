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09 травня 2020, Київ 15:41
Суспільство

Пакт Молотова-Ріббентропа і відзначення 9 травня. Професор Сергій Плохій про Україну і агресію Росії

Міністр закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов (праворуч, сидить) підписує пакт Молотова-Ріббентропа. Третій ліворуч – генеральний секретар ЦК ВКП(б) Йосип Сталін. Москва, 23 серпня 1939 року

(Рубрика «Точка зору»)

До 75-річчя завершення Другої світової війни в Європі Український ПЕН і Національний університет «Києво-Могилянська академія» організували міжнародний проєкт «Мир і війна». Його учасники говорили про сучасний європейський погляд на Другу світову війну та сучасні виклики, перед якими постала Європа – зокрема, російської військової агресії проти України.

Радіо Свобода публікує виступ українського та американського історика, професора Гарвардського університету, автора книжок «Україна і Росія: репрезентації минулого», «Ялта: ціна миру» – Сергія Плохія.

Сергій Плохій

Кілька днів тому на вебінарі в Українському інституті в Лондоні обговорювали результати досліджень медіа в Україні, в Європі та Росії відносно Другої світової війни.

І для багатьох, в тому числі і для мене, було великою несподіванкою те, що більшість згадок, коментарів, публікацій прийшлось саме на Україну. На другому місці Росія, і тут більш-менш все зрозуміло, бо міф так званої «Великой отечественной войны» є фактично підставовим, таким державно-утворюючим міфом сучасної Росії після 91-го року, який вживається всередині країни, а також для зовнішньої політики, в тому числі агресивної політики.

Україна була фактично головним полем битви під час Другої світової війни, тепер це є поле битви щодо пам’яті про війну

Але чому Україна? Україна була фактично головним полем битви під час Другої світової війни, тепер це є поле битви щодо пам’яті про війну. І в Україні, на мій погляд, конкурують, конфліктують, воюють кілька наративів Другої світової війни.

Те, що на поверхні, те, що найбільш зрозуміле усім – один наратив пов’язаний з «Великою вітчизняною війною», з «великою перемогою». Інший – націоналістичний, пов’язаний з Організацією українських націоналістів і УПА. Але якщо подивитися на це докладніше, то ми маємо принаймні три різних наративи, які зустрілися і конкурують на території України. Один із них дійсно «Великої вітчизняної війни», другий націоналістичний, але також є третій, який набирає сили, національно-ліберальний, пов’язаний з інтеграцією України в контекст пам’яті про Другу світову війну, який є спільний для цілої Європи. Звичайно, в кожній країні є певні відмінності і відбуваються конфлікти між національним та загальноєвропейським, але є також уявлення про Другу світову війну як спільний європейський, навіть світовий досвід.

І от між цими трьома наративами, мені здається, і відбувається найбільше зіткнень в Україні, які виливаються на шпальти медіа, в кінофільми, в телевізійні програми, в соціальні медіа.

Що відбувається з цими наративами, куди вони рухаються? Днями оприлюднили опитування українців про те, як вони ставляться до подій Другої світової війни, в тому числі йшлося й про пакт Молотова-Ріббентропа, і про те, чи є Радянський союз співавтором і співучасником початку Другої світової війни, а також про те, як люди ставляться до 9 травня, до Дня перемоги.

Секретний додатковий протокол до Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною. 23 серпня 1939 року. Радянський оригінал російською мовою
Секретний додатковий протокол до Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною. 23 серпня 1939 року. Радянський оригінал російською мовою
Військовослужбовці нацистської Німеччини і СРСР віддають честь німецькому прапорові зі свастикою під час урочистостей у рамках військового параду з нагоди поділу земель, що належали до того Польщі. Брест-Литовський, 22 вересня 1939 року
Військовослужбовці нацистської Німеччини і СРСР віддають честь німецькому прапорові зі свастикою під час урочистостей у рамках військового параду з нагоди поділу земель, що належали до того Польщі. Брест-Литовський, 22 вересня 1939 року

І те, що я бачив у своїй стрічці на ФБ – це здивування дуже багатьох: «як це люди можуть одночасно вважати, що пакт Молотова – Ріббентропа говорить пре те, що Радянський Союз є співучасником початку війни і, з іншого боку, більшість населення позитивно ставиться до свята 9 травня».

Наратив «Великої вітчизняної війни», який активно використовується сьогодні в агресії Росії проти України, залишається дуже важливим фактором

З моєї точки зору, тут немає ніяких загадок і ніяких суперечностей. У випадку з пактом Молотова – Ріббентропа, фактично, сьогоднішня Україна не стикається з розвиненим радянським наративом, адже в радянському наративі пакт Молотова-Ріббентропа майже не згадувався. У випадку свята 9 травня є дуже глибока і закорінена певна традиція, яка йде принаймні з 60-х років. А українці, на загал, дуже консервативні.

Як на мене, це соціологічне дослідження свідчить, що наратив «Великої вітчизняної війни», який активно використовується сьогодні в агресії Росії проти України, залишається і буде залишатися дуже важливим фактором в Україні. Єдиний спосіб інтеграції української пам’яті про події 1939–1945 років у світовий наратив – це знайти порозуміння між національним і ліберальним наративами, у тому вигляді, в якому вони існують сьогодні в Україні. Бо Україна європейська, початок якої був на Майдані, потребує об’єднання всіх патріотичних та проєвропейських сил і ніде це не є більш очевидним, ніж в наших дебатах, наших дискусіях про Другу світову війну.

Сергій Плохій український та американський історик, професор Гарвардського університету, директор Гарвардського інституту українознавчих досліджень, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Автор книжок «Україна і Росія: репрезентації минулого», «Ялта: ціна миру», «Забуті покидьки східного фронту: Американські пілоти в радянському тилу та розпад Великого альянсу» та інших.

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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