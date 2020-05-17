16 травня у Сараєво, Боснії і Герцеговині, кілька тисяч людей попри обмежувальні заходи через коронавірусну хворобу влаштували масовий збір та поклали квіти до пам’ятника жертвам нацистського режиму Другої світової війни. Одночасно із акцією, незважаючи на широке засудження, католицькі церкви Боснії та Герцеговини та Хорватії провели месу. Боснійська та хорватська церкви організували захід під егідою парламенту Хорватії, який у 2016 році відновив державне спонсорство вшанування пам’яті після його відкликання 2012-го року через звинувачення у реабілітації нацистського режиму. Архієпископ Сараєво Вінко Пуліч стверджує, що меса проводилась з метою вшанування всіх жертв жорстокості Другої світової війни. Під час меси деякі мітингувальники на вулиці скандували: «Смерть фашизму». Обидві події закінчилися без заворушень.(Відео Балканської редакції Радіо Свобода).