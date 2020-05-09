У Запоріжжі 9 травня проводять з карантинними заходами, автопробігами та битвою гасел

9 травня у Запоріжжі запроваджені додаткові заходи безпеки, а також протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Усі місця, де може відбуватися покладання квітів, обнесені металевим парканом. На Алею Слави, де традиційно проходять офіційні заходи до 9 травня, можна потрапити лише через один вхід, поліція по черзі запускає людей для покладання квітів. На місці чергує понад сотня представників поліції та Нацгварідії.

Усього для охорони громадського порядку у регіоні залучили понад тисяча правоохоронців, зокрема бійці Національної гвардії.

У місті відбулося декілька заходів у формі автопробігів. Зокрема, такі провели партії ОПЗЖ та Шарія, а також ветерани війни на Донбасі, які по закінченню акції прийшли з національними прапорами на Алею Слави.

Попри посилені заходи безпеки не обійшлося без конфліктних ситуацій. Біля Алеї Слави проукраїнські активісти зірвали червоний прапор з одного з авто, що брало участь у автопробігу організації «Полк Перемоги», акції якої у травні 2017 і 2019 року спричинили масові заворушення у Запоріжжі.

Також на Алеї Слави між присутніми виникала дискусія, яка переросла у своєрідну битву гасел. Окремі присутні на Алеї Слави прихильники «Полку перемоги» почали скандувати «Спасибо деду за победу», а волонтери та ветерани війни на Донбасі – «Слава воїнам АТО» та заспівали гімн України. Аби уникнути сутичок, правоохоронці стали кордоном між двома групами, а також вздовж розділової смуги проспекту поряд з Алеєю.

У ніч на 9 травня поліція провела обшуки у представників «Полку перемоги» та вилучила продукцію з комуністичною символікою, яка в Україні заборонена. У зв’язку з інцидентом відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.