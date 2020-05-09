У Слов’янську пам’ятникові радянському солдату додали прапор революційної ОУН

У ніч з 8 на 9 травня невідомі розфарбували прапор, який є елементом композиції Монументу слави у Слов’янську, в кольори прапора революційної ОУН.

На руку статуї радянського солдата пов’язали український прапор, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Останнім часом прапор, на фоні якого розташували солдата, був білого кольору.

6 травня міський голова Вадим Лях повідомив у фейсбуці: «Майже 10 років тому «дизайнер» припустився помилки, яку сьогодні вирішили виправити», і прапор пофарбували у мідно-червоний .

А 9 травня прапор вже став червоно-чорним. У коментарі Радіо Свобода Вадим Лях повідомив: «Цей прапор не червоний, а мідний. Тому тут немає порушення законодавства. А те, що відбулося, – це явне порушення закону. Я вважаю, що це не лише вандалізм, а й знущання над пам’яттю людей, які сьогодні прийдуть».

Міський голова Слов’янська звернувся із заявою до поліцію. Біля монумента слави у парку Шовковичному розташовані камери спостереження.

За декілька годин співробітники комунальних служб за допомогою розчинника відтерли пам’ятник. Прапор України з руки радянського солдата зняли.

9 травня в Україні на державному рівні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Пізно увечері 8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом у берлінському середмісті представники нацистської Німеччини, союзники та СРСР підписали Акт про капітуляцію Німеччини. За московським часом це відбулося 9 травня о 0:43.

За даними Українського Інституту національної пам’яті, сукупні демографічні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років наразі оцінюються у 8–10 мільйонів осіб.

Цього року в Україні масові заходи до 9 травня обмежили через карантин, пов'язаний із боротьбою з коронавірусом.