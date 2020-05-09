Сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Сьогодні в Україні на державному рівні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Пізно увечері 8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом у берлінському середмісті представники нацистської Німеччини, союзники та СРСР підписали Акт про капітуляцію Німеччини. За московським часом це відбулося 9 травня о 0:43.

За даними Українського Інституту національної пам’яті, сукупні демографічні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років наразі оцінюються у 8–10 мільйонів осіб.

Цьогоріч в Україні масові заходи до 9 травня обмежили через карантин.

У 2015 році Україна змінила формат Дня перемоги. Тоді 8 травня в Україні встановили День пам’яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (на заміну радянському «Дню перемоги»). Офіційним символом вшанування є червоний мак.