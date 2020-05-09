В Одесі під час заходів до 9 травня сталася сутичка 

В Одесі під час сутички через предмет, схожий на «георгіївську стрічку» напали на кореспондентку видання «Думская.net» Олену Балабу. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, напад стався на Алеї слави під час заходів до Дня перемоги.

Як розповіли Радіо Свобода поліцейські, вони помітили на руці однієї з тих, хто прийшов покласти квіти, предмет схожий на «георгіївську стрічку».

Жінка відмовилась знімати його, сказала, що це не стрічка, а лише схожий на неї браслет.

Кореспондентка почула суперечку і почала фотографувати конфлікт. За її словами, жінка із браслетом лаялась на поліцейських – називала їх «рагулями» і «бандерівцями».

Балаба схопила жінку зі стрічкою за руку, після чого на неї напав інший чоловік, який також прийшов покласти квіти на Алею слави.

І Балабу, і чоловіка-нападника відвезли в поліцію. Як журналістка пізніше розповіла Радіо Свобода, і вона, і чоловік написали заяви про напад, після чого їх відпустили. Жінка з браслетом пішла з Алеї слави сама, її не затримували.

Раніше тут поліція затримала відеострімера. Його звинуватили у непокорі вимогам правоохоронця і хуліганстві. У поліції повідомили, що стрімер поводився агресивно, нецензурно лаючись та не реагуючи на законні вимоги правоохоронців.

9 травня в Україні на державному рівні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Цього року в Україні масові заходи до 9 травня обмежили через карантин, пов'язаний із боротьбою з коронавірусом.