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09 травня 2020, Київ 17:10
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Cутички, карантинні заходи та автопробіги: 9 травня у Запоріжжі – відео

Cутички, карантинні заходи та автопробіги: 9 травня у Запоріжжі – відео
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Cутички, карантинні заходи та автопробіги: 9 травня у Запоріжжі – відео

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9 травня у Запоріжжі запроваджені додаткові заходи безпеки, а також кроки для протидії поширенню коронавірусу. Усі місця, де може відбуватися покладання квітів, обнесені металевим парканом. На Алею Слави, де традиційно проходять офіційні заходи до 9 травня, можна потрапити лише через один вхід, поліція по черзі запускає людей для покладання квітів. На місці чергує понад сотня представників поліці та Нацгварідії. Попри посилені заходи безпеки не обійшлося без конфліктних ситуацій.

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