В Одесі поліція й активісти зупинили автопробіг ОПЗЖ до 9 травня

В Одесі з автопробігу на честь 9 травня зняли партійні прапори і прапори, що нагадували радянські, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Автопробіг на честь пам’ятної дати проводила партія «Опозиційна платформа – За життя».

Кілька десятків автівок були заблоковані поліцією й активістами на Одеському морському вокзалі.

Як пояснив Радіо Свобода народний депутат Микола Скорик, який був присутнім на автопробігу, офіційна причина зупинки – проведення масового заходу. Політик наголошував, що всі учасники – в машинах, тому це не є порушенням.

Після переговорів із правоохоронцями, які тривали більше ніж годину, машини почали пропускати по одній з інтервалом в 5-10 хвилин.

Перед цим зі всіх машин зняли політичну символіку, партійні прапори та червоні прапори із надписом «Спасибо за победу» і золотою зіркою.

Водії деяких машин погоджувались віддати прапори, щоб проїхати без очікування. На дахах деяких машин стояли знаки таксі.

У поліції підтвердили, що автопробіг було зупинено через заборону масових заходів.

9 травня в Україні на державному рівні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Пізно увечері 8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом у берлінському середмісті представники нацистської Німеччини, союзники та СРСР підписали Акт про капітуляцію Німеччини. За московським часом це відбулося 9 травня о 0:43.

За даними Українського Інституту національної пам’яті, сукупні демографічні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років наразі оцінюються у 8–10 мільйонів осіб.

Цього року в Україні масові заходи до 9 травня обмежили через карантин, пов'язаний із боротьбою з коронавірусом.