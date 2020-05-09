Зеленський: в Україні встановлять чотири дзвони-символи, зокрема в Донецьку і Сімферополі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціює меморіальний проєкт, у межах якого в чотирьох куточках України встановлять чотири дзвони як символи пам’яті, перемоги, миру та єдності.

«75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо. Це все сторінки нашої історії, які гуртують і роблять нас сильнішими. Сьогодні з вірою в нашу мету я оголошую про проект меморіальних символів. У межах нього ми хочемо встановити в Україні чотири дзвони», – заявив голова держави у своєму зверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

За словами Зеленського, перший дзвін – Дзвін Пам’яті – буде встановлений у Луганській області біля першого селища, де у 42-му році почалося звільнення України. Другий дзвін – Дзвін Перемоги – встановлять на Закарпатті, поруч із місцем, «де завершилося вигнання нацистських загарбників».

«Ми віримо і зробимо все, щоб обов’язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності – у Сімферополі. І в мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей та свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України», – заявив президент.

У своєму зверненні Зеленський також заявив, що українці «ніколи не забудуть страшну ціну цієї перемоги», і наголосив, що «ніхто не може приватизувати перемогу».

«Без сумніву, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом – величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися й без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися та дарувати комусь подвиги своїх українських героїв», – сказав він.

9 травня в Україні на державному рівні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Пізно увечері 8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом у берлінському середмісті представники нацистської Німеччини, союзники та СРСР підписали Акт про капітуляцію Німеччини. За московським часом це відбулося 9 травня о 0:43.

За даними Українського Інституту національної пам’яті, сукупні демографічні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років наразі оцінюються у 8–10 мільйонів осіб.

Цього року в Україні масові заходи до 9 травня обмежили через карантин, пов'язаний із боротьбою з коронавірусом.